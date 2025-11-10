Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

È un cumulo di rottami bruciati l'elicottero Augusta Westland scomparso ieri pomeriggio e rinvenuti nel territorio di Badia Tedalda, nell’aretino, in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana. La carcassa del velivolo è stata individuata dall'elicottero dei vigili del fuoco, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il mezzo. Le ricerche sono state complesse a causa delle condizioni avverse del tempo. A bordo c’erano Mario Paglicci, 77 anni e Fulvio Casini, di 67. Entrambi esperti piloti, uno dei due era il proprietario del velivolo, domenica erano decollati dal Lido di Venezia dopo una sosta per il pranzo, ed erano diretti in provincia di Arezzo. Prima della scomparsa è stata lanciata una segnalazione di avaria al motore, poi silenzio radar.

LE VITTIME

Mario Paglicci è un noto imprenditore orafo di Arezzo, è un appassionato di volo e da anni condivide con Casini, originario di Sinalunga, la passione per gli elicotteri, da oltre mezzo secolo, è alla guida della Gimar, azienda di famiglia che ha conquistato mercati internazionali con gioielli distintivi e originali. Oltre all'oreficeria, la sua galassia di imprese spazia dalla moda agli smaltimenti di rifiuti elettronici, con una gestione che coniuga creatività e rigore imprenditoriale. Domenica 9 novembre aveva deciso di trascorrere qualche ora tra i cieli con un amico di lunga data, condividendo un'esperienza che combinava libertà e meraviglia dei paesaggi. Quando l'elicottero ha subito un'avaria, Paglicci sarebbe riuscito a inviare un messaggio alla famiglia per segnalare il guasto, mostrando lucidità e presenza di spirito anche in un momento critico. Fulvio Casini, 67 anni, di Sinalunga (Siena), è un imprenditore immobiliare, alla guida della Marta Immobiliare, che ha dedicato la sua vita alla costruzione e gestione di progetti immobiliari locali. Amante del volo, Casini condivideva con Paglicci la passione per i cieli e le esperienze sopra le nuvole.





GIANI SU TELGRAM

Il presidente della regione Toscana, Giani, ha confermato che le squadre di soccorso stanno cercando di raggiungere il mezzo in una zona con difficoltà di accesso. “Sono due toscani i dispersi a bordo dell'elicottero civile di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri: Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga". Lo ha scritto su Telegram il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, confermando l'identità delle due persone a bordo dell'elicottero. "Le ricerche - ha continuato il governatore – sono proseguite per tutta la notte nella zona Alpe della Luna in un'area impervia. In campo il sistema di emergenza regionale, insieme a vigili del fuoco, soccorso alpino, forze dell'ordine e Protezione civile. Ringrazio tutte le squadre impegnate da ore sul territorio" ha concluso Giani

I SOCCORSI

Alle operazioni stanno partecipando tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico con unità cinofile e droni, oltre ad elicotteri dei vigili del fuoco e dell’aeronautica militare, ma i voli e le ricerche sono stati sospesi a più riprese a causa delle avverse condizioni meteo. Questa mattina le squadre di soccorso sono tornate operative su più fronti, continuando a scandagliare la fitta vegetazione dell'Appennino.



