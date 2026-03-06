Iran, Stamer-Meloni-Macron-Merz: “Vitali la diplomazia e il coordinamento militare”. La premier: “Torni il dialogo”

Iran, Stamer-Meloni-Macron-Merz: “Vitali la diplomazia e il coordinamento militare”. La premier: “Torni il dialogo”

Iran, Stamer-Meloni-Macron-Merz: “Vitali la diplomazia e il coordinamento militare”. La premier: “Torni il dialogo” Photo Credit: Ansafoto.it/Ufficio Stampa

Alberto Ciapparoni

06 marzo 2026, ore 16:33

Downing street, colloquio tra i quattro leader: 'Bene il Presidente Zelensky sull’offerta di aiuto per intercettare i droni di Teheran'. Telefonata inoltre fra Palazzo Chigi e il presidente turco Erdogan per esprimere 'solidarietà e vicinanza' ad Ankara

"Il premier ha parlato questa mattina della situazione in Medio Oriente con i leader di Francia, Germania e Italia". Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street, precisando che nel corso del colloquio Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni hanno anzitutto "condannato i vergognosi attacchi iraniani e il premier li ha aggiornati sulle misure difensive prese dal Regno Unito negli ultimi giorni per proteggere e rafforzare i partner nella regione".

I leader

I leader hanno poi concordato che "l'intensa attività diplomatica in corso e uno stretto coordinamento militare saranno vitali nelle prossime ore e nei prossimi giorni". I quattro leader europei hanno anche concordato "sulla necessità di coordinarsi strettamente sulla situazione negli stretti di Hormuz e hanno ribadito la loro preoccupazione sulla situazione in Libano". Infine, conclude Downing Street, Starmer, Macron, Merz e Meloni "hanno accolto con favore l'esperienza all'avanguardia nell'intercettazione di droni che il presidente Zelensky ha offerto ai partner nella regione e hanno sottolineato l'importanza di garantire che il sostegno all'Ucraina continui su vasta scala".

Meloni

E la presidente del Consiglio sui social ha spiegato in questo modo: “L'Italia è al lavoro con gli alleati 'per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti in Medio Oriente. Confermando che nei prossimi giorni sarà in Aula per riferire alle Camere. Telefonata poi fra Palazzo Chigi e il presidente turco Erdogan per esprimere 'solidarietà e vicinanza' ad Ankara 'a fronte dell'ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto'. Sono almeno 160 intanto gli uomini della Marina militare che raggiungeranno a bordo di una nave italiana l'area di Cipro per la difesa dell'isola, nell'ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda.

La sinistra

Intanto l’opposizione di sinistra chiede al governo di copiare il modello spagnolo. Anche Elly Schlein solidarizza con Sanchez contro la Casa Bianca, e vi due si parlano al telefono. «Le minacce di embargo di Trump contro la Spagna confermano che Sanchez ha scelto di stare dalla parte giusta della storia», dichiara la pacifista Annalisa Corrado, della segreteria del Pd, mentre Sandro Ruotolo rispolvera l’intramontabile «siamo tutti Pedro Sanchez». E da Avs, primo firmatario Nicola Fratoianni, ecco l’interrogazione parlamentare a Meloni per chiedere di non concedere le basi italiane agli yankee, dove si ricorda che «il governo spagnolo guidato da Sanchez, nel respingere l’azione militare unilaterale di Stati Uniti e Israele, ma anche le azioni del regime iraniano, ha deciso di non concedere supporto operativo sulle basi di Moron e Rota, dove erano schierati aerei statunitensi KC-135». Que Viva Sanchez!


Argomenti

Iran
Macron
Meloni
Merz
Starmer

Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni

Mostra tutti
  • Iran, Crosetto e Tajani in Parlamento. Il ministro della Difesa: “L’attacco Usa fuori dal diritto internazionale”

    Iran, Crosetto e Tajani in Parlamento. Il ministro della Difesa: “L’attacco Usa fuori dal diritto internazionale”

  • Iran, domani i ministri Tajani e Crosetto di nuovo in Parlamento sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente

    Iran, domani i ministri Tajani e Crosetto di nuovo in Parlamento sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente

  • Medio Oriente, vertici a Palazzo Chigi con Meloni e ministri. Le opposizioni: “La premier venga in Parlamento”

    Medio Oriente, vertici a Palazzo Chigi con Meloni e ministri. Le opposizioni: “La premier venga in Parlamento”

  • Iran, in Parlamento è scontro: l’opposizione contro i ministri degli Esteri e della Difesa Tajani e Crosetto

    Iran, in Parlamento è scontro: l’opposizione contro i ministri degli Esteri e della Difesa Tajani e Crosetto

  • Iran, il ministro degli Esteri Tajani: “Preoccupa l’alto numero di italiani nel Golfo da rimpatriare”

    Iran, il ministro degli Esteri Tajani: “Preoccupa l’alto numero di italiani nel Golfo da rimpatriare”

  • Legge elettorale, il 'campo largo' dice no al testo della maggioranza ma si è aperta la partita della leadership

    Legge elettorale, il 'campo largo' dice no al testo della maggioranza ma si è aperta la partita della leadership

  • Legge elettorale, il centrodestra chiude un’intesa di massima. Ma il centrosinistra accusa: “Un nuovo porcellum”

    Legge elettorale, il centrodestra chiude un’intesa di massima. Ma il centrosinistra accusa: “Un nuovo porcellum”

  • Cinturrino, il poliziotto rimane in cella. E davanti al Gip si difende: “Ho perso la testa, ma non prendevo soldi”

    Cinturrino, il poliziotto rimane in cella. E davanti al Gip si difende: “Ho perso la testa, ma non prendevo soldi”

  • Rogoredo, Cinturrino chiede scusa ai colleghi ma intanto divampa la polemica politica: l’opposizione è all’attacco

    Rogoredo, Cinturrino chiede scusa ai colleghi ma intanto divampa la polemica politica: l’opposizione è all’attacco

  • Mattarella, blitz a sorpresa a Niscemi. Il Governatore della Sicilia Schifani: “Le istituzioni sono vicine”

    Mattarella, blitz a sorpresa a Niscemi. Il Governatore della Sicilia Schifani: “Le istituzioni sono vicine”

Governo, Meloni torna a Palazzo Chigi dopo il tour in Asia: è asse con Seul, ma c’è il nodo-Groenlandia

Governo, Meloni torna a Palazzo Chigi dopo il tour in Asia: è asse con Seul, ma c’è il nodo-Groenlandia

La presidente del Consiglio continua a presentarsi come l'ultimo ponte rimasto in piedi tra Europa e Stati Uniti, rivendicando una linea di dialogo e di responsabilità Atlantica: l'Italia non intende alimentare una spirale di contrapposizioni tra alleati

Nello Musumeci a RTL 102.5: “A Niscemi arrivarono campanelli d’allarme, non si è intervenuti”

Nello Musumeci a RTL 102.5: “A Niscemi arrivarono campanelli d’allarme, non si è intervenuti”

“Ora stop ai mutui per i cittadini delle aree colpite”

Beppe Sala a RTL 102.5: “Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina

Beppe Sala a RTL 102.5: “Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina

Sulla sparatoria a Rogoredo: “Più severità con spacciatori, lo dico da uomo di sinistra”