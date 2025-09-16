Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

ISRAELE ENTRA A GAZA CITY

Nelle ultime ore la situazione a Gaza City è precipitata, con scontri e bombardamenti che segnano una delle fasi più violente del conflitto in corso. Le fonti palestinesi descrivono l’ingresso dei carri armati israeliani nel cuore della città, supportati da massicci raid aerei, artiglieria e droni, in quella che viene considerata una delle più imponenti offensive militari nella Striscia settentrionale degli ultimi anni. La notte è stata segnata da una serie incessante di esplosioni: i media locali parlano di 37 attacchi in appena 20 minuti. Le immagini diffuse sui social mostrano il cielo della città illuminato da un bagliore arancione, mentre il frastuono delle detonazioni era percepibile fino al centro di Israele. Quartieri come Sheikh Radwan, Al-Karama, la zona costiera e Tel Al-Hawa risultano tra i più colpiti. In alcune aree sarebbero state impiegate anche armi automatizzate, ribattezzate “bombe robot”. La popolazione civile è in fuga: lunghe colonne di auto e mezzi di fortuna hanno invaso le strade, dirette verso est e sud, nel tentativo di mettersi al riparo. Testimonianze locali parlano di famiglie costrette a lasciare le proprie case in pochi minuti, mentre interi isolati vengono colpiti dal fuoco incrociato di artiglieria e aviazione. Una fonte della sicurezza israeliana, citata dai media nazionali, ha confermato la portata dell’attacco, parlando di un’offensiva condotta “con tutta la forza disponibile”. Parallelamente, a Gerusalemme, le famiglie degli ostaggi israeliani stanno manifestando davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu, chiedendo azioni immediate per il loro rilascio.