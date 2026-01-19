Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

Secondo il report dell'Istituto Nazionale di Statistica, in Italia ci si sposa sempre meno, ma il Bel Paese si conferma meta privilegiata del turismo matrimoniale

Nel 2024 sono stati celebrati in Italia 173.272 matrimoni, il 5,9% in meno rispetto al 2023. E' quanto emerge dal report dell'Istat 'Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi anno 2024'.

 Giù i matrimoni religiosi, su le unioni civili

Per i matrimoni religiosi si rileva un calo consistente rispetto all'anno precedente (-11,4%), accentuando una tendenza alla diminuzione in atto da tempo. Nel 2024 il 61,3% dei matrimoni è stato celebrato con rito civile, in continuità con il valore dell'anno precedente (58,9%) e in linea con l'aumento tendenziale osservato nel periodo pre-pandemico

In calo i matrimoni misti

Anche i matrimoni in cui uno degli sposi è di nazionalità straniera sono in calo. Nel 2024, sono state celebrate 29.309 nozze con almeno uno sposo straniero (il 16,9% del totale dei matrimoni), con un decremento dell'1,4% rispetto al 2023.

Diminuiscono separazioni e divorzi

Continua anche il calo di separazioni e divorzi. Nel 2024 le separazioni sono state complessivamente 75.014, il 9,0% in meno rispetto all'anno precedente. I divorzi sono stati 77.364, il 3,1% in meno rispetto al 2023 e il 21,9% in meno nel confronto con il 2016, anno in cui sono stati finora i più numerosi

L'Italia, location ambita per i matrimoni di stranieri

L'Italia si conferma meta del 'turismo matrimoniale'. E' quanto emerge dal report dell'Istat 'Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi anno 2024'. "L'Italia - si sottolinea nel report - esercita una forte attrazione per numerosi cittadini residenti all'estero, soprattutto di Paesi a sviluppo economico avanzato, che la scelgono come luogo di celebrazione delle nozze. Nel 2024 si rilevano 3.378 nozze tra sposi entrambi stranieri e non residenti, quasi il 2% di tutti i matrimoni". "A partire dal 2020 queste nozze (di coppie di entrambi stranieri e non residenti) avevano subito una consistente flessione a causa delle restrizioni imposte alla mobilità internazionale, passando dai 4.094 del 2019 ai 918 del 2020 (-77,6%); nel 2021 si è avviata una fase di ripresa (1.574) consolidatasi negli anni successivi, ha sottolineato l'Istat. 

