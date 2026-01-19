Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

Nel 2024 sono stati celebrati in Italia 173.272 matrimoni, il 5,9% in meno rispetto al 2023. E' quanto emerge dal report dell'Istat 'Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi anno 2024'.

Giù i matrimoni religiosi, su le unioni civili

Per i matrimoni religiosi si rileva un calo consistente rispetto all'anno precedente (-11,4%), accentuando una tendenza alla diminuzione in atto da tempo. Nel 2024 il 61,3% dei matrimoni è stato celebrato con rito civile, in continuità con il valore dell'anno precedente (58,9%) e in linea con l'aumento tendenziale osservato nel periodo pre-pandemico

In calo i matrimoni misti

Anche i matrimoni in cui uno degli sposi è di nazionalità straniera sono in calo. Nel 2024, sono state celebrate 29.309 nozze con almeno uno sposo straniero (il 16,9% del totale dei matrimoni), con un decremento dell'1,4% rispetto al 2023.

Diminuiscono separazioni e divorzi

Continua anche il calo di separazioni e divorzi. Nel 2024 le separazioni sono state complessivamente 75.014, il 9,0% in meno rispetto all'anno precedente. I divorzi sono stati 77.364, il 3,1% in meno rispetto al 2023 e il 21,9% in meno nel confronto con il 2016, anno in cui sono stati finora i più numerosi

L'Italia, location ambita per i matrimoni di stranieri

L'Italia si conferma meta del 'turismo matrimoniale'. E' quanto emerge dal report dell'Istat 'Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi anno 2024'. "L'Italia - si sottolinea nel report - esercita una forte attrazione per numerosi cittadini residenti all'estero, soprattutto di Paesi a sviluppo economico avanzato, che la scelgono come luogo di celebrazione delle nozze. Nel 2024 si rilevano 3.378 nozze tra sposi entrambi stranieri e non residenti, quasi il 2% di tutti i matrimoni". "A partire dal 2020 queste nozze (di coppie di entrambi stranieri e non residenti) avevano subito una consistente flessione a causa delle restrizioni imposte alla mobilità internazionale, passando dai 4.094 del 2019 ai 918 del 2020 (-77,6%); nel 2021 si è avviata una fase di ripresa (1.574) consolidatasi negli anni successivi, ha sottolineato l'Istat.