Italvolley:successo numero 34, ai mondiali in Thailandia spazzata via la Polonia in tre set ed entra in semìfinale

L'Italia in match ufficiali è giunta, con quella di oggi, a quota 34 successi consecutivi . Anna Danesi e compagne attendono ora la vincente del match tra Francia e Brasile , in programma domani. Dall'altra parte del tabellone è già in semifinale il Giappone , vincitore oggi per 3-2contro l' Olanda , con le nipponiche che sfideranno la vincente di Usa-Turchia .

Vittoria di squadra

La Polonia non poteva rappresentare la peggiore delle minacce, ma è il modo col quale le ragazze azzurre l’hanno ridimensionata ad aver impressionato una volta di più schiere di appassionati. Perché questa è un’Italia che scomoda davvero i paragoni con le migliori versioni di squadra dello sport italiano: le polacche nulla possono e la zona medaglia è ufficialmente agganciata. Con una tra Brasile e Francia chiamata a provare ad arrestare l’ondata azzurra in una semifinale che, indipendentemente dall’avversaria, promette scintille.

Chiunque però si ritroverà di fronte Egonu e compagne avrà un compito durissimo: con quella odierna fanno 34 vittorie di fila, un dominio planetario senza precedenti che rimanda ad epoche che si perdono nella notte dei tempi. Egonu che al solito ha trascinato le compagne verso il compito selezionato: 20 punti per l’opposto della Numia, sempre tenuta bella calda dalle mani di Alessia Orro che pure ha cercato di mettere in ritmo un po’ tutte le giocatrici azzurre.Sarah Fahr al solito ha risposto presente con 12 palloni messi a terra (4 a muro) e una padronanza del gioco sottorete che ne ha esaltato una volta di più le qualità balistiche. Nervini e Sylla non sono volute essere da meno, confermando ormai che la nuova conformazione della banda titolare funziona senza colpo ferire. Ma è tutta la squadra di Velasco a girare che è un piacere: si vede lontano un miglio quanto il clima sia disteso e quanto le ragazze si divertano a giocare.



