Jannik Sinner in finale al Master 1000 di Parigi, domani affronterà il canadese Auger-Aliassime

Jannik Sinner conquista la finale al Masters 1000 di Parigi. L'azzurro ha battuto in semifinale, il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-0 6-1 e domani, domenica 2 novembre 2025, per il titolo dell'Atp 1000 parigino affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. L'avversario ha avuto la meglio sul kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7-6, 6-4.





Sinner

Jannik Sinner per la prima volta in carriera raggiunge la finale al torneo Atp Masters 1000 di Parigi. Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo domina il 28enne tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp con il punteggio di 6-0, 6-1 in una sfida durata un'ora e due minuti. E' stata una partita facile per il campione in carica di Wimbledon contro un avversario che parso stanco e sotto tono sin dai primi game probabilmente svuotato dalla dispendiosa sfida di venerdì sera contro il 29enne russo Daniil Medvedev vinta solo al tie-break del terzo set. Domani in finale Sinner sfiderà il 25enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del mondo e 9 del tabellone parigino. In caso di vittoria l'azzurro tornerà numero uno del mondo.





Felix Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Parigi battendo in due set il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7-6, 6-4. Quello odierno è stato un risultato importante per il canadese che è in lizza per un posto a Torino per le Finals con Lorenzo Musetti. Con la vittoria odierna ha sorpassato l'italiano, che intanto si è iscritto al torneo Atp 250 di Atene per cercare di guadagnare altri punti.



