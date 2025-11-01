Jannik Sinner in finale al Master 1000 di Parigi, domani affronterà il canadese Auger-Aliassime

Jannik Sinner in finale al Master 1000 di Parigi, domani affronterà il canadese Auger-Aliassime

Jannik Sinner in finale al Master 1000 di Parigi, domani affronterà il canadese Auger-Aliassime Photo Credit: ANSA/YOAN VALAT

Sergio Gadda

01 novembre 2025, ore 18:36 , agg. alle 19:09

L'azzurro ha battuto in semifinale il tedesco Zverev in due set con parziali di 6-0, 6-1, mentre il canadese ha eliminato in due set il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7-6, 6-4

Jannik Sinner conquista la finale al Masters 1000 di Parigi. L'azzurro ha battuto in semifinale,  il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-0 6-1 e domani, domenica 2 novembre 2025, per il titolo dell'Atp 1000 parigino affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. L'avversario ha avuto la meglio sul kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7-6, 6-4.  


Sinner

Jannik Sinner per la prima volta in carriera raggiunge la finale al torneo Atp Masters 1000 di Parigi. Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo  domina il 28enne tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp con il punteggio di 6-0, 6-1 in una sfida durata un'ora e due minuti. E' stata una partita facile per il campione in carica di Wimbledon contro un avversario che parso stanco e sotto tono sin dai primi game probabilmente svuotato dalla dispendiosa sfida di venerdì sera contro il 29enne russo Daniil Medvedev vinta solo al tie-break del terzo set. Domani in finale Sinner sfiderà il 25enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del mondo e 9 del tabellone parigino. In caso di vittoria l'azzurro tornerà numero uno del mondo.


Felix Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Parigi battendo in due set il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7-6, 6-4. Quello odierno è stato un risultato importante per il canadese che è in lizza per un posto a Torino per le Finals con Lorenzo Musetti. Con la vittoria odierna ha sorpassato l'italiano, che intanto si è iscritto al torneo Atp 250 di Atene per cercare di guadagnare altri punti.


Argomenti

Felix Auger-Aliassime
Jannik Sinner
Master 1000 Parigi

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

    Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

  • Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

    Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

  • Formula 1, in Messico vince Norris davanti a Lecerc e Verstappen

    Formula 1, in Messico vince Norris davanti a Lecerc e Verstappen

  • Oggi, domenica 26 ottobre 2025, la finale del torneo Atp di Vienna, sarà sfida tra Sinner e Zverev

    Oggi, domenica 26 ottobre 2025, la finale del torneo Atp di Vienna, sarà sfida tra Sinner e Zverev

  • Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada

    Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada

  • Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, torna l'ora solare, lancette indietro di 60 minuti

    Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, torna l'ora solare, lancette indietro di 60 minuti

  • I furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca

    I furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca

  • Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

    Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

  • Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe

    Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe

  • Formula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint

    Formula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint

Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

Lazio-Juventus 1-0, Sassuolo-Roma 0-1, Fiorentina-Bologna 2-2, Verona-Cagliari 2-2, Torino-Genoa 2-1

Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

Il Napoli batte l'Inter e si prende la testa della classifica ma perde De Bruyne per infortunio muscolare, l'Udinese vince con il Lecce, pareggio tra Parma e Como e Cremonese-Atalanta, con il primo gol italiano di Vardy

Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

L'altoatesino si è sbarazzato dello statunitense Shelton 6-3, 6-3, mentre Alexander Zverev ha eliminato il russo Medvedev, con il punteggio di 2-6 6-3 7-6