Jannik Sinner soffre ma si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open battendo il canadese Denis Shapovalov

Redazione Web

30 agosto 2025, ore 23:40

Con Sinner agli ottavi anche Musetti. Il toscano vince il derby per il ritiro di Cobolli all'inizio del terzo set, dopo aver perso i primi due

Jannik Sinner è agli ottavi di finale degli Us Open, ma che sofferenza con Denis Shapovalov. Il canadese, al cospetto del numero uno del mondo, ha rispolverato il tennis che aveva fatto di lui un talento assai promettente . Sinner è andato sotto di una set (5-7 con doppio fallo al set point), ha reagito immediatamente vincendo il secondo set per 6-4, ha rischiato grosso nel terzo quando era sotto 0-3 e 30-40, ma poi ha cambiato marcia vincendo nove giochi consecutivi, che gli hanno permesso di portarsi in vantaggio (6-3) e poi di chiudere i conti al quarto set sempre 6-3. Una prestazione significativa quella di Sinner, che confermato la solidità mentale e tecnica . Negli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra lo statunitense Paul e il kazako Bublik .

IL DERBY ITALIANO

Non c'è stata partita nella sfida tutta italiana tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, amici per la pelle e per la prima volta uno contro l'altro in campo. Agli ottavi approda Musetti, che era in vantaggio per 6-3, 6-2, 2-0 prima del ritiro del tennista romano per un problema all'avambraccio. Già in precedenza, Cobolli era apparso in difficoltà nei movimenti probabilmente per la fatica accumulata nei primi due turni, quando aveva vinto in entrambi i casi al quinto set, restando in campo complessivamente otto ore. Una condizione non ideale per affrontare un Musetti comunque ispirato e che per la prima volta in carriera raggiunge gli ottavi di finale degli Us Open. Sul suo cammino troverà adesso lo spagnolo Munar che ha sconfitto il belga Bergs.


Argomenti

Flavio Cobolli
Jannik Sinner
Lorenzo Musetti
Tennis
US Open

