Kai Trump, la nipote del presidente Usa vende felpe e nei video utilizza le immagini della Casa Bianca

La Casa Bianca è un buon veicolo pubblicitario. La pensa così la nipote di Donald Trump, Kai, che per lanciare il suo brand di felpe, ha girato un video sul prato della Casa Bianca e il Wall Street Journal annusa odore del conflitto di interesse. La 18enne primogenita di Don Jr. e della ex moglie Vanessa Haydon ha, infatti, aperto un sito di e-commerce in cui offre felpe di cotone a 130 dollari l'una e per promuoverle la si vede scendere dall'Air Force One dopo aver accompagnato il nonno alla Ryder Cup. Lei è anche definita una brava golfista. Il caso ha fatto tornare in primo piano il possibile conflitto di interesse dei Trump alla Casa Bianca, anche se un portavoce del presidente usa ha precisato che: "Nulla proibisce di far foto alla Casa Bianca, ne' c'è un endorsement del governo su questo prodotto".





Le reazioni

Kai Trump ha un seguito di 3,3 milioni di follower su TikTok e 2,2 su Instagram. Ha un impegno a giocare a golf alla University of Miami e diverse partnership commerciali. La sua iniziativa ha provocato reazioni contrastanti. Ha diviso gli americani. C’è chi le fa i complimenti per l'iniziativa, ma c’è anche chi la critica. Per il Wall Street Journal: "Kai Trump non ricopre alcuna carica pubblica e non è soggetta alle norme etiche federali. La sua linea di abbigliamento rappresenta tuttavia l'ultimo esempio di un membro della famiglia Trump che utilizza la Casa Bianca per rafforzare le proprie attività commerciali".





I precedenti

Il quotidiano Usa ricorda anche un precedente: Ivanka, consigliera non retribuita del padre durante il primo mandato, ha sfruttato le apparizioni alla Casa Bianca, sfruttando la sua linea di abbigliamento. Suo marito, Jared Kushner, ex consigliere di Trump, invece, gestisce un fondo di private equity con investimenti provenienti da leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, tutte nazioni in cui ha lavorato in iniziative diplomatiche. Il Wall Street ricorda anche che l'amministrazione Trump è impegnata a ridurre la regolamentazione dell'industria delle criptovalute e che i figli hanno, invece, accumulato miliardi con la loro società, quando ha lanciato sul mercato una nuova valuta digitale. Anche Melania Trump non è esente dallo sfruttare la presenza alla casa Bianca con il sito di e-commerce che vende gioielli, ornamenti di Natale e acquarelli che la ritraggono, oltre al memoir e a una futura docuserie diretta da Bret Ratner i cui diritti sono stati comprati da Amazon per 40 milioni di dollari.



