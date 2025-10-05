L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani

L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani

L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani Photo Credit: ANSA/ Brandon Beach

Sergio Gadda

05 ottobre 2025, ore 08:00

Con la sua immagine anche lo slogan 'Fight, fight, fight' e il pugno alzato, ma la moneta scatena le reazioni dell’opposizione e sui social

Donald Trump, come gli imperatori romani, la sua effigie e il suo gesto con il pugno alzato, stampati su una moneta mentre è ancora vivo. L'iniziativa è legata al 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti nel 2026, che il presidente americano intende celebrare in pompa magna. Ad assecondare la sua mania di grandezza è stato il tesoriere americano Brandon Beach che ha pubblicato sui social le prime bozze del progetto. Immagini subito condivise dal segretario al Tesoro Scott Bessent.


La moneta

L’immagine di Trump si potrà vedere su una moneta da un dollaro. Da un alto ecco il profilo del miliardario con le scritte "Liberty" e "1776-2026", a contestualizzare la circostanza. Il retro, invece, si vede il presidente di traverso con il pugno alzato. Sullo sfondo la bandiera Usa e le parole "Fight, Fight, Fight", ovvero quelle pronunciate dopo il fallito attentato del luglio 2024 in un comizio in Pennsylvania, mentre il Secret Service lo portava via dal palco. L'iniziativa arriva dopo che il Congresso, nel 2020, ha approvato una legge che autorizza il Tesoro a emettere monete da un dollaro "con disegni emblematici dei 250 anni degli Stati Uniti".


I dubbi legali

Tra le polemiche per l’iniziativa ci sono anche quelli legati ai dubbi legali: la normativa attuale impedisce i ritratti di individui viventi su monete di uso corrente. Tutti i presidenti americani finiti sulle monete, sono stati messi solo dopo la loro morte: Lincoln sul penny, Jefferson sul nickel, Fdr sul dime, Washington sul quarto di dollaro e Jfk sul mezzo dollaro. Alcuni esperti però sostengono che l’immagine di Trump non sia un ritratto convenzionale, ma una rappresentazione più elaborata.


Le polemiche

Immancabili le polemiche con l’opposizione politica da una parte e i social. Chi sostiene Trump ha accolto l’idea come un tributo simbolico all'eredità del tycoon, mentre i detrattori l'hanno definita una forzatura che infrange le tradizioni costituzionali sulla neutralità della valuta e segna un uso politico delle monete. Proprio come fecero gli imperatori romani, a partire da Giulio Cesare. L’effige serviva a diffondere l’immagine di imperatore in tutto l'Impero


Argomenti

moneta
Trump

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Sciopero e cortei, 2 milioni in piazza per la Flotilla Bloccati autostrade, porti e Av. Tensioni a Bologna e Milano

    Sciopero e cortei, 2 milioni in piazza per la Flotilla Bloccati autostrade, porti e Av. Tensioni a Bologna e Milano

  • Kai Trump, la nipote del presidente Usa vende felpe e nei video utilizza le immagini della Casa Bianca

    Kai Trump, la nipote del presidente Usa vende felpe e nei video utilizza le immagini della Casa Bianca

  • I cambiamenti climatici ci fanno mangiare più zuccheri, è il risultato di uno studio

    I cambiamenti climatici ci fanno mangiare più zuccheri, è il risultato di uno studio

  • Oggi a Kigali, gara su strada degli Uomini Elite ai Mondiali di ciclismo su strada 2025

    Oggi a Kigali, gara su strada degli Uomini Elite ai Mondiali di ciclismo su strada 2025

  • Presunto finanziamento libico della campagna elettorale, Nicolas Sarkozy condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere

    Presunto finanziamento libico della campagna elettorale, Nicolas Sarkozy condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere

  • Emanuela Maccarani rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti alle atlete

    Emanuela Maccarani rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti alle atlete

  • Celebrati i funerali di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso nello Utah

    Celebrati i funerali di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso nello Utah

  • L’Italia si ferma per sciopero, da lunedì 22 settembre, in arrivo disagi per chi viaggia

    L’Italia si ferma per sciopero, da lunedì 22 settembre, in arrivo disagi per chi viaggia

  • Oggi, sabato 20 settembre 2025, riaprono ai turisti le Torri di Notre-Dame a Parigi

    Oggi, sabato 20 settembre 2025, riaprono ai turisti le Torri di Notre-Dame a Parigi

  • Fedez chiede scusa per la strofa su Jannik Sinner nella nuova canzone

    Fedez chiede scusa per la strofa su Jannik Sinner nella nuova canzone

I coniugi Macron pronti alla causa per diffamazione contro Candace Owens sul dubbio che Brigitte non sia donna

I coniugi Macron pronti alla causa per diffamazione contro Candace Owens sul dubbio che Brigitte non sia donna

La coppia presidenziale francese reagisce così alle teorie complottiste dell’influencer statunitense, pronta la causa in Tribunale

I 20 punti del piano americano per la pace a Gaza. Israele ha già accettato, ora tocca ad Hamas

I 20 punti del piano americano per la pace a Gaza. Israele ha già accettato, ora tocca ad Hamas

Dal ruolo di Hamas alla possibilità di uno Stato Palestinese. Tutto quello che c'è da sapere sulla proposta di Trump

L'ex presidente del Brasile Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato

L'ex presidente del Brasile Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato

La Corte suprema brasiliana lo ha giudicatolo colpevole nel processo in cui è imputato insieme a sette suoi collaboratori per il tentativo di colpo di stato del 2022