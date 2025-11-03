La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo Photo Credit: ANSA

Sergio Gadda

03 novembre 2025, ore 08:00

Secondo i Media britannici, il principe cadetto ribelle è stato consultato per la decisione di prende le distanze dal fratello di Carlo III

Travolto dalle ultime rivelazioni a scoppio ritardato sulle frequentazioni con il finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein e privato in questi giorni di tutti gli ultimi residui titoli, Andrea è stato allontanato dalla famiglia reale britannica. La decisione presa da re Carlo III, non è frutto solo del suo pensiero, ma il sovrano si è confrontato non solo con l’erede al trono, William, ma anche con il figlio ribelle della famiglia, ovvero Harry. È quanto rivelano i media britannici che si basano su fonti vicine ai protagonisti.


Le ricostruzioni dei media

Secondo quanto scrivono, soprattutto il Sun, il re ha voluto sentire il duca di Sussex al telefono prima di annunciare il provvedimento che ha revocato al fratello, terzogenito della regina Elisabetta, anche il titolo di principe. Lo stesso Harry, protagonista di un traumatico strappo dal resto della famiglia reale britannica sfociato nel 2020 nel trasferimento in America con la consorte Meghan, avrebbe dato il suo avvallo.


Il gesto

Se vero, il gesto di re Carlo III è quello che suggella la volontà del sovrano di evitare qualunque indebita sovrapposizione, dei due casi, ovvero quello del fratello Andrea, che è segnato da ombre di grave indegnità, e quello del figlio Harry, legato a semplici contrasti e recriminazioni interni alla famiglia. Alcuni media, invece evocano un possibile pugno di ferro esteso al secondogenito dell'attuale re una volta che William sarà asceso al trono. Ipotesi che si richiama al rapporto gelido instauratosi tra i due figli di Carlo e Diana. Una biografia su Andrea appena scritta da Andrew Lownie ha rivelato che William e Harry sono allineati nel giudizio di condanna dello zio, dopo gli ultimi sviluppi del caso Epstein. Qualche gola profonda di palazzo invece, sussurra che Harry avrebbe affrontato fisicamente Andrea tempo fa. Ma questi sono solo pettegolezzi di palazzo.


Argomenti

Andrea
Harry
re Carlo III

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo

    Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo

  • 2 novembre 2000, arrivano i primi inquilini sulla Stazione Spaziale Internazionale

    2 novembre 2000, arrivano i primi inquilini sulla Stazione Spaziale Internazionale

  • Jannik Sinner in finale al Master 1000 di Parigi, domani affronterà il canadese Auger-Aliassime

    Jannik Sinner in finale al Master 1000 di Parigi, domani affronterà il canadese Auger-Aliassime

  • Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

    Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

  • Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

    Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

  • Formula 1, in Messico vince Norris davanti a Lecerc e Verstappen

    Formula 1, in Messico vince Norris davanti a Lecerc e Verstappen

  • Oggi, domenica 26 ottobre 2025, la finale del torneo Atp di Vienna, sarà sfida tra Sinner e Zverev

    Oggi, domenica 26 ottobre 2025, la finale del torneo Atp di Vienna, sarà sfida tra Sinner e Zverev

  • Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada

    Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada

  • Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, torna l'ora solare, lancette indietro di 60 minuti

    Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, torna l'ora solare, lancette indietro di 60 minuti

  • I furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca

    I furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca

L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani

L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani

Con la sua immagine anche lo slogan 'Fight, fight, fight' e il pugno alzato, ma la moneta scatena le reazioni dell’opposizione e sui social

Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana

Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana

Attivista per i diritti democratici, è stata definita un esempio di coraggio civile. "Il premio va ad un intero movimento" ha detto. Per la Casa Bianca invece è stata anteposta la politica alla pace

C'è un pianeta "vagabondo" nell'Universo: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

C'è un pianeta "vagabondo" nell'Universo: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

Il pianeta ha una massa da cinque a dieci volte superiore rispetto a quella di Giove