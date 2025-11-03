La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

Travolto dalle ultime rivelazioni a scoppio ritardato sulle frequentazioni con il finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein e privato in questi giorni di tutti gli ultimi residui titoli, Andrea è stato allontanato dalla famiglia reale britannica. La decisione presa da re Carlo III, non è frutto solo del suo pensiero, ma il sovrano si è confrontato non solo con l’erede al trono, William, ma anche con il figlio ribelle della famiglia, ovvero Harry. È quanto rivelano i media britannici che si basano su fonti vicine ai protagonisti.





Le ricostruzioni dei media

Secondo quanto scrivono, soprattutto il Sun, il re ha voluto sentire il duca di Sussex al telefono prima di annunciare il provvedimento che ha revocato al fratello, terzogenito della regina Elisabetta, anche il titolo di principe. Lo stesso Harry, protagonista di un traumatico strappo dal resto della famiglia reale britannica sfociato nel 2020 nel trasferimento in America con la consorte Meghan, avrebbe dato il suo avvallo.





Il gesto

Se vero, il gesto di re Carlo III è quello che suggella la volontà del sovrano di evitare qualunque indebita sovrapposizione, dei due casi, ovvero quello del fratello Andrea, che è segnato da ombre di grave indegnità, e quello del figlio Harry, legato a semplici contrasti e recriminazioni interni alla famiglia. Alcuni media, invece evocano un possibile pugno di ferro esteso al secondogenito dell'attuale re una volta che William sarà asceso al trono. Ipotesi che si richiama al rapporto gelido instauratosi tra i due figli di Carlo e Diana. Una biografia su Andrea appena scritta da Andrew Lownie ha rivelato che William e Harry sono allineati nel giudizio di condanna dello zio, dopo gli ultimi sviluppi del caso Epstein. Qualche gola profonda di palazzo invece, sussurra che Harry avrebbe affrontato fisicamente Andrea tempo fa. Ma questi sono solo pettegolezzi di palazzo.



