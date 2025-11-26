La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

26 novembre 2025, ore 15:30
L’avvocato Giovanni Angelucci ha annunciato, tramite comunicato stampa, di aver rimesso il mandato difensivo: “Con mio sommo malincuore ho ritenuto doveroso e necessario rinunciare all’incarico”
Continuano gli sviluppi della vicenda della famiglia che vive(va) nel bosco di Palmoli. L’ultimo aggiornamento: rimette il mandato l’avvocato Giovanni Angelucci. Il legale della famiglia neorurale ha dichiarato: “Negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne, che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale, che lega avvocato e cliente”.
Le motivazioni del passo indietro
Angelucci aggiunge che la decisione sarebbe maturata in seguito al rifiuto da parte dei due coniugi di “un’abitazione distante pochi chilometri dalla loro, messa a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore nel campo della ristorazione di Ortona originario di Palmoli”. E ancora, oltre a questa iniziativa i coniugi Trevallion avrebbero anche rifiutato la proposta di un geometra del posto che si sarebbe reso disponibile a farsi carico dei lavori di ristrutturazione e quella del sindaco di un alloggio gratuito in centro a Palmoli. “Nella stessa giornata di ieri avrei dovuto acquisire un’ulteriore firma da Nathan – continua il legale -, per procedere al deposito del progetto di ristrutturazione straordinaria dell’immobile”. Angelucci avrebbe dovuto depositare il ricorso alla Corte d’Appello dell’Aquila entro sabato 29 novembre. Anche l’opinione pubblica e la politica si scontrano sulla vicenda. Il ministro della Giustizia Nordio ha richiesto la documentazione e la relazione del presidente del Tribunale per valutare se mandare un’ispezione per ottenere tutte le informazioni necessarie.
La ricostruzione della vicenda
L’inizio dei fatti sembra risalire a un anno fa, quando, a causa di un’intossicazione da funghi, l’intero nucleo famigliare è stato ricoverato in ospedale. In seguito all’accaduto sono stati allertati i servizi sociali, su sollecitazione del personale sanitario, che aveva rilevato delle condizioni igieniche non adeguate. Così, a causa dei timori da parte dei genitori che i bambini potessero essere sottratti alla famiglia – ricostruisce l’Ansa - mamma Catherine sarebbe scappata coi tre bimbi a Bologna (solo in seguito si è scoperto il luogo), facendo perdere le tracce agli investigatori e ai servizi sociali che stavano cercando di intervenire sul caso. Eccoci a un anno dopo: su decisione del Tribunale dei minori di sospendere la potestà genitoriale alla coppia, i tre figli sono stati allontanati e trasferiti in una struttura protetta. E la vicenda è diventata un vero e proprio caso nazionale.
Le istituzioni
La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella si è detta perplessa e ha dichiarato che “togliere un bambino a un genitore è un atto veramente estremo che è giusto fare in alcune condizioni veramente decisive. Nell’ordinanza queste condizioni non emergevano, poi vedremo se emergeranno dalla documentazione più complessiva”.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Una madre ha tagliato la gola la figlio di nove anni, uccidendolo, era separata dal padre cui il piccolo era affidato
E' successo a Muggia in provincia di Trieste, la donna di nazionalità ucraina era seguita dal centro di salute mentale, ma il tribunale le aveva concesso la possibilità di vedere il piccolo
Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate
Sconterà la pena di 20 anni emessa in primo grado dal tribunale dei minori. La sentenza non teneva conto del vizio di mente della perizia psichiatrica, ma l'imputato sceglie di non impugnare la condanna