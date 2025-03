La guerra dei dazi di Trump sulle auto: produttori europei in sofferenza sui mercati. L'Europa prepara risposta proporzionata

I produttori di auto europei si sono svegliati in caduta libera, con perdite per i titoli che vanno dal meno 3% al meno 6% addirittura di Stellantis. A certificare i contraccolpi a metà seduta anche il titolo di General Motors affonda a Wall Street, dove perde il 7,8%. L'annuncio di Trump dell’introduzione, a partire dal 2 aprile, di dazi del 25 per cento su tutte le auto importate negli Usa ha fatto ammettere anche a Musk che avrà un impatto rilevante pure per Tesla. Una pessima notizia per la vicepresidente della Commissione Ue Ribera, l'Europa risponderà, dice. E si annuncia una risposta proporzionata, ben calibrata e tempestiva. Fin qui però Bruxelles ha scelto di porgere l'altra guancia a Washington 'i contatti con gli Usa continuano, vogliamo ancora l'intesa' ha spiegato un portavoce della Commissione. E' 'Profondamente preoccupata' l'Acea, l'associazione delle aziende europee dell'auto che invita Trump a ripensarci, perchè i dazi, spiega, danneggiano anche la produzione americana'.

FRANCIA E GB PREOCCUPATE DAI DAZI

Nel colloquio telefonico con il presidente USA, Trump, il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, ha ribadito al Tycoon che i dazi non sono una buona idea. Serve una risposta lucida e pragmatica per Keir Starmer. ''Penso che i dazi siano molto preoccupanti. Non c'è dubbio su questo'', ha detto il premier britannico aggiungendo che ''siamo impegnati in intense discussioni con gli Stati Uniti su accordi economici, su diversi fronti, tra cui anche l'attenuazione dei dazi''.