La morte di Matthew Perry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attore

La morte di Matthew Perry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attore

La morte di Matthew Perry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attore Photo Credit: Ansa/

Redazione Web

09 aprile 2026, ore 08:00

Matthew Perry, noto al grande pubblico per il ruolo di Chandler Bing nella serie televisiva "Friends", 54 anni, venne trovato morto il 28 ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua casa

Per aver venduto la droga che causò la morte dell'attore statunitene Matthew Perry, la star di "Friends", una donna di Los Angeles soprannominata ''Ketamine Queen'' è stata condannata a 15 anni di carcere. La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale federale di Los Angeles, presieduto dal giudice Sherilyn Peace Garnett. Si tratta di Jasveen Sangha, 42 anni, che lo scorso settembre aveva patteggiato la propria colpevolezza su cinque capi d'accusa, incluso quello di distribuzione di ketamina con conseguenze letali o lesioni gravi. Secondo l'accusa federale, l'abitazione della donna, cittadina statunitense e britannica, era un vero e proprio ''emporio di spaccio'' che le permetteva di finanziare uno stile di vita lussuoso. Durante una perquisizione nella sua casa di Los Angeles, le autorità avevano sequestrato decine di fiale di ketamina e migliaia di pillole tra metanfetamine, cocaina e Xanax, che Sangha forniva dal suo ''stash house'' di North Hollywood almeno dal 2019. Nei documenti giudiziari depositati prima della sentenza, i pubblici ministeri hanno sostenuto che Sangha dovesse scontare 15 anni di prigione per la sua "fredda insensibilità e il suo disprezzo per la vita", aggiungendo che la donna ha mostrato "scarso rimorso". A tal fine, hanno citato comunicazioni registrate dal carcere in cui, a loro dire, la donna discuteva dell'"ottenimento di 'marchi registrati' e dell'acquisizione dei diritti editoriali sugli eventi legati al caso". Matthew Perry, noto al grande pubblico per il ruolo di Chandler Bing nella serie televisiva "Friends", 54 anni, venne trovato morto il 28 ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua casa. Gli investigatori hanno stabilito che la causa del decesso sono stati gli effetti acuti della ketamina, un anestetico dissociativo con effetti allucinogeni, da somministrare solo sotto controllo medico. In vista della sentenza, la matrigna dell'attore, Debbie Perry, ha chiesto al giudice di infliggere la pena massima. ''Hai causato danni irreversibili. Chi ha talento negli affari e soldi a disposizione ha scelto la via che ferisce le persone'', ha dichiarato in una memoria depositata al tribunale californiano. ''Date a questa donna senza cuore la massima pena, così non potrà più danneggiare altre famiglie come la nostra''.

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