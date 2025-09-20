La Polonia fa alzare i caccia durante l'attacco russo sull'Ucraina. Mosca nega violazione spazio aereo estone

Raffaella Coppola

20 settembre 2025, ore 15:00

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York

La Polonia ha fatto decollare i suoi jet la scorsa notte mentre era in corso un massiccio attacco russo sull'Ucraina. Quando si è concluso, verso le 7 del mattino, le forze armate polacche hanno terminato le loro operazioni. 'Un'azione totalmente riprovevole e sconsiderata da parte della Russia' denuncia la Finlandia. L’inviato americano Kellogg intanto contraddice Trump: I droni del 10 settembre sulla Polonia sono stati un test russo sulla risposta della Nato ad una aggressione. "Potrebbe essere stato un errore", aveva detto il presidente americano. Mosca invece ha negato il blitz nei cieli dell’Estonia di ieri, ma è alta la tensione dopo che tre Mig-31 russi sono stati intercettati in un sorvolo a radio spente durato dodici minuti. L'Estonia ha invocato l'articolo 4 della Nato, che scatta se un Paese dell'alleanza si sente minacciato. Lunedì Zelensky incontrerà Trump a margine dell'Assemblea Onu. 

L'ALLERTA NEI CIELI NATO

La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei per proteggere il suo spazio aereo. E' accaduto stanotte, mentre erano in corso attacchi russi sull'Ucraina. "A causa dell'attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta conducendo attacchi sul territorio dell'Ucraina, l'aviazione polacca e alleata ha iniziato a operare nel nostro spazio aereo", hanno affermato le forze armate del paese in una nota. Lo riporta Sky News Uk. La Polonia ha spiegato che ciò è stato fatto per garantire la "massima prontezza" e sicurezza nelle aree confinanti. Verso le 7 del mattino, le forze armate del Paese hanno dichiarato che le loro operazioni erano terminate.

TALLIN INVOCA ART.4

Mosca nega che tre Mig russi abbiano violato, ieri, lo spazio aereo estone. Ma quei dodici minuti di sorvolo a radio spente dei caccia russi, respinti poi anche da due F35 italiani dislocati nell'area, hanno alzato la tensione. L'Estonia invoca l'articolo 4 della Nato, che scatta se un Paese dell'alleanza si sente minacciato. Anche l’Europa accusa il Cremlino. 

RIFLETTORI SULL'ASSEMBLEA ONU

Lunedì Zelensky incontrerà Trump a margine dell'Assemblea Onu. Per Zelensky, non serve la fine della guerra per parlare di garanzie di sicurezza. Sul campo proseguono gli attacchi reciproci, le forze di Kiev rivendicano di aver colpito due raffinerie russe, e denunciano che Mosca ha ucciso 3 persone e ne ha ferito una decina nell’ultimo "attacco massiccio" sull’Ucraina. 

