La Spagna in finale di Coppa Davis, battuta la Germania; domani la sfida all’Italia

SPAGNA IN FINALE

La finale di coppa Davis sarà Italia-Spagna. Gli iberici ci hanno fatto un favore, togliendo Zverev dalla strada degli azzurri. Ma occhio alle Furie Rosse, sono competitivi anche senza Alcaraz. E occhio a Munar. Germania eliminata dopo il doppio: lo hanno vinto Granollers e Martinez, contro Krawitz e Puetz. Parziali di 6-2, 3-6, 6-3.

La Spagna aveva vinto il primo singolare, con Pablo Carreno Busta che ha avuto la meglio contro Jan Lennard Struff. Accelerata decisiva nel primo set, vinto 6-4; il secondo si è concluso al tie break, con Struff avanti di quattro punti che si è fatto rimontare. La Germania aveva riequilibrato la situazione con Alexander Zverev: il numero tre del ranking mondiale ha rispettato il pronostico ma Jaime Munar gli ha reso complicato il compito, infatti il tedesco di origini russe si è imposto per due volte al tie break: 7-6, 7-6.

ITALIA PRONTA PER LA FINALE

La nazionale italiana ha dedicato il sabato alla preparazione della finale: allenamenti sul campo e riunioni tattiche nella sede del ritiro. Gli azzurri sono approdati alla finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. Stavolta vale un po’ di più perché non ci sono i top players Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. In questa competizione per nazionali il tennis diventa sport di squadra: e quella di Volandri è davvero una squadra. Dove magari si soffre, ma si soffre insieme. E spesso insieme si vince. Ora manca l’ultimo gradino, quello più alto. Appuntamento alla Supertennis Arena, presso la Fiera di Bologna, domani a partire dalle 15. Per il primo singolare andrà in campo Matteo Berrettini, poi toccherà a Flavio Cobolli. In caso di parità entrerà in scena il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori.