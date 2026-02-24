Laura Pausini su RTL 102.5: “Sanremo è un posto che può cambiarti la vita, a me l’ha cambiata”

Laura Pausini su RTL 102.5: “Sanremo è un posto che può cambiarti la vita, a me l’ha cambiata”

Laura Pausini su RTL 102.5: “Sanremo è un posto che può cambiarti la vita, a me l’ha cambiata”

Mario Vai

24 febbraio 2026, ore 14:16

Poi un pensiero speciale per Pippo Baudo: “Se non mi avesse scelta, non so se oggi sarei qui.” ha affermato la cantante

A poche ore dall’inizio della prima serata del Festival di Sanremo 2026, gli artisti continuano a fare tappa al nostro Radio Truck per raccontarci come si stanno preparando al grande debutto sul palco del Teatro Ariston.

Poco fa, a Miseria e Nobiltà, è passata a trovarci la co-conduttrice Laura Pausini che, con il suo entusiasmo contagioso, ci ha raccontato come si sta preparando alla prima serata.

LAURA PAUSINI: "UN ORGOGLIO E UN ONORE"

Stasera sarò vestita di azzurro, ma non posso dire di più”, ha scherzato la cantante, stuzzicata dalle domande del Conte Galè e di Diego Zappone. “È un orgoglio e un onore. Non avrei mai immaginato di accettare un invito del genere. Sanremo è un posto che può cambiarti la vita — e a me l’ha cambiata davvero.” E sulla performance ha aggiunto: “Ogni volta che sono qui penso di non riuscire mai a cantare bene, ma quest’anno mi sento tranquilla.” Poi un pensiero speciale per Pippo Baudo: “Mi ha cambiato la vita. Se non mi avesse scelta, non so se oggi sarei qui.”

La Pausini non ha ancora provato le scale che, come ha detto lo scenografo, è formato da 13 scalini. "Ancora non ho fatto la prova della scala, andrò dopo la vostra intervista", ha dichiarato la cantante. 

LAURA PAUSINI, LA MUSICA AL CENTRO DEL NUOVO ALBUM 

«Diciamo che nell’album ci sono tante canzoni che mi hanno accompagnata in questi ultimi anni, brani di tanti amici. Nel 2006 ho pubblicato il primo Io canto e non mi aspettavo un successo così grande», ha raccontato parlando di "Io canto 2", il nuovo disco uscito da poco. L’album contiene anche il duetto con Achille Lauro, “16 marzo”, che potrebbe portare proprio sul palco del Teatro Ariston in coppia con l’artista romano, atteso domani sera al Festival di Sanremo in veste di co-conduttore.

Laura Pausini si prepara anche al suo prossimo tour, in partenza a marzo da Pamplona, in Spagna, e ha raccontato come affronta lo sforzo che un progetto di questo tipo richiede, attraversando numerose città europee. «Quando arriva il giorno del concerto, non parlo fino alle 17 e poi faccio alcuni esercizi vocali per arrivare pronta», ha spiegato la cantante.

Ai microfoni di "Miseria e Nobiltà", l'artista ha anche detto «Vorrei che una donna seguisse le mie orme e riuscisse a superare i confini nazionali, brillando nel mondo e facendo brillare anche il nostro Paese», ha poi chiosato la Pausini. 



Argomenti

Laura Pausini
Radioshow
Sanremo 2026

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Sanremo 2026, Tredici Pietro su RTL 102.5 presenta il brano in gara “Uomo che cade”

    Sanremo 2026, Tredici Pietro su RTL 102.5 presenta il brano in gara “Uomo che cade”

  • BAFTA 2026: trionfo per Paul Thomas Anderson, sei premi a “Una battaglia dopo l’altra”

    BAFTA 2026: trionfo per Paul Thomas Anderson, sei premi a “Una battaglia dopo l’altra”

  • The Mandalorian & Grogu, il nuovo trailer del film tratto dall’universo di Star Wars

    The Mandalorian & Grogu, il nuovo trailer del film tratto dall’universo di Star Wars

  • Frankenstein, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

    Frankenstein, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

  • Sentimental Value, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

    Sentimental Value, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

  • Box Office: Cime Tempestose domina il weekend e debutta con 82 milioni nel mondo

    Box Office: Cime Tempestose domina il weekend e debutta con 82 milioni nel mondo

  • Cinema, da “Cime Tempestose” a “La gioia”, l’amore accende le sale a San Valentino

    Cinema, da “Cime Tempestose” a “La gioia”, l’amore accende le sale a San Valentino

  • Hollywood, arriva la prima serie creata dall'Intelligenza artificiale

    Hollywood, arriva la prima serie creata dall'Intelligenza artificiale

  • Ferzan Ozpetek annuncia il suo prossimo film “Nella gioia e nel dolore”, in arrivo a Natale 2026

    Ferzan Ozpetek annuncia il suo prossimo film “Nella gioia e nel dolore”, in arrivo a Natale 2026

  • Cime tempestose, trama e recensione del film in uscita il 12 febbraio nelle sale

    Cime tempestose, trama e recensione del film in uscita il 12 febbraio nelle sale

Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l'ordine di uscita dei 30 big

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l'ordine di uscita dei 30 big

Millequatrocento giornalisti accreditati per l'edizione 2026 di Sanremo. Tutto pronto per la prima serata

Carlo Conti a RTL 102.5: “Soddisfatto delle scelte dei brani. Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza”

Carlo Conti a RTL 102.5: “Soddisfatto delle scelte dei brani. Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza”

Madonna a Sanremo? “Impossibile”