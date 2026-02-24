Laura Pausini su RTL 102.5: “Sanremo è un posto che può cambiarti la vita, a me l’ha cambiata”

A poche ore dall’inizio della prima serata del Festival di Sanremo 2026, gli artisti continuano a fare tappa al nostro Radio Truck per raccontarci come si stanno preparando al grande debutto sul palco del Teatro Ariston.

Poco fa, a Miseria e Nobiltà, è passata a trovarci la co-conduttrice Laura Pausini che, con il suo entusiasmo contagioso, ci ha raccontato come si sta preparando alla prima serata.

LAURA PAUSINI: "UN ORGOGLIO E UN ONORE"

“Stasera sarò vestita di azzurro, ma non posso dire di più”, ha scherzato la cantante, stuzzicata dalle domande del Conte Galè e di Diego Zappone. “È un orgoglio e un onore. Non avrei mai immaginato di accettare un invito del genere. Sanremo è un posto che può cambiarti la vita — e a me l’ha cambiata davvero.” E sulla performance ha aggiunto: “Ogni volta che sono qui penso di non riuscire mai a cantare bene, ma quest’anno mi sento tranquilla.” Poi un pensiero speciale per Pippo Baudo: “Mi ha cambiato la vita. Se non mi avesse scelta, non so se oggi sarei qui.”

La Pausini non ha ancora provato le scale che, come ha detto lo scenografo, è formato da 13 scalini. "Ancora non ho fatto la prova della scala, andrò dopo la vostra intervista", ha dichiarato la cantante.

LAURA PAUSINI, LA MUSICA AL CENTRO DEL NUOVO ALBUM

«Diciamo che nell’album ci sono tante canzoni che mi hanno accompagnata in questi ultimi anni, brani di tanti amici. Nel 2006 ho pubblicato il primo Io canto e non mi aspettavo un successo così grande», ha raccontato parlando di "Io canto 2", il nuovo disco uscito da poco. L’album contiene anche il duetto con Achille Lauro, “16 marzo”, che potrebbe portare proprio sul palco del Teatro Ariston in coppia con l’artista romano, atteso domani sera al Festival di Sanremo in veste di co-conduttore.

Laura Pausini si prepara anche al suo prossimo tour, in partenza a marzo da Pamplona, in Spagna, e ha raccontato come affronta lo sforzo che un progetto di questo tipo richiede, attraversando numerose città europee. «Quando arriva il giorno del concerto, non parlo fino alle 17 e poi faccio alcuni esercizi vocali per arrivare pronta», ha spiegato la cantante.

Ai microfoni di "Miseria e Nobiltà", l'artista ha anche detto «Vorrei che una donna seguisse le mie orme e riuscisse a superare i confini nazionali, brillando nel mondo e facendo brillare anche il nostro Paese», ha poi chiosato la Pausini.







