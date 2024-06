Lavorare sei giorni su sette: Dal 1 luglio in Grecia è legge

“Chi non lavora non fa l’amore” cantava Adriano Celentano negli anni ’70 per rappresentare una coppia in cui lui, scioperando sul lavoro, portava meno soldi a casa, e così lo sciopero iniziava a farlo lei, la moglie, non condividendo più con il marito il talamo nuziale. La soluzione a questo scenario paradossale, ma reale dell’Italia del tempo, la dava lo stesso artista nel finale: “Dammi l’aumento signor padrone così vedrai che in casa tua e in ogni casa entra l’amore”.

A più di cinquant’anni di distanza da questa canzone, la situazione non sembra cambiata: i lavoratori e le lavoratrici cercano di guadagnare di più per tenere il passo con una vita sempre più costosa e i datori di lavoro cedono difficilmente alle loro richieste se non aumentando conseguentemente la mole e l’orario di lavoro.

L'iniziativa

Adesso arriva anche la proposta del governo greco per arginare la crisi di manodopera del Paese: lavorare sei giorni su sette, anziché cinque.

A partire dal 1 luglio infatti i datori di lavoro potranno richiedere questa misura per i propri dipendenti. Il sesto giorno di lavoro però sarà pagato il 40 per cento in più di un giorno normale, e ancora di più se si tratterà di un giorno festivo. Dalla nuova regola è escluso il settore del turismo, dove la settimana di 40 ore era già stata abolita l'estate scorsa; interessati soprattutto industria, telecomunicazioni, commercio al dettaglio. Rianimare la crescita, e alzare la produttività, sono i due cavalli di battaglia del governo di centrodestra che dal 2019 guida il Paese, smantellandone pezzo a pezzo molti regolamenti sul lavoro.

Lo scenario

Mentre i Paesi ricchi d'Europa accorciano la settimana lavorativa - in Belgio dura già quattro giorni dal 2022, e sperimentazioni in questo senso sono in vigore in Germania, Paesi Bassi, Irlanda, Spagna - la Grecia, fanalino di coda, va in direzione opposta.

Stando ai dati dell'Eurostat, la Grecia è già oggi il Paese Ue in cui si lavora di più durante la settimana, ben 39,8 ore. In Olanda, la media è di 32,2 ore. L'Italia si trova a metà classifica con 36,1 ore.

La Grecia, infatti, proprio a causa dei salari molto bassi, registra da anni una fortissima crisi di manodopera; vedremo se questa nuova misura invertirà la tendenza o la peggiorerà ancora di più.

ADEDY, il più grande sindacato greco del settore pubblico ha chiesto la marcia indietro del governo su questa proposta. Il rischio, temono i greci, è che non solo, citando Celentano, non riusciranno più a far l’amore, ma che non riusciranno più a fare altro.