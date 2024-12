Lazio-Inter di lunedì 16 dicembre sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Dazn

Lunedì 16 dicembre si ripeterà l'esperimento della trasmissione in chiaro su Dazn di una partita di Serie A. Dopo Milan-Napoli del 29 ottobre, stavolta sarà Lazio-Inter il match ad essere proposto gratuitamente dalla piattaforma di streaming che detiene i diritti tv del massimo campionato di calcio.

Lazio-Inter visibile in chiaro e gratuitamente

Le dichiarazioni dei dirigenti Dazn e Lega Calcio

Lazio-Inter è in programma lunedì 16 dicembre alle ore 20:45. L'evento, spiegano da Dazn, segna un'altra tappa fondamentale nella strategia del servizio di live streaming di portare la bellezza del grande calcio italiano a un numero sempre più ampio di tifosi. L'operazione rientra nel pacchetto "Try and Buy" dei diritti TV acquisiti da Dazn che prevede la trasmissione un numero limitato di partite di Serie A (fino a un massimo di 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. La sfida tra i biancocelesti e i nerazzurri ha tutte le carte per catturare l'attenzione del pubblico televisivo, visto che entrambe le squadre stanno ben comportandosi in campionato. Al netto degli aspetti meramente calcistici, tra le curiosità ecco il ritorno all'Olimpico di Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter che sulla panchina laziale ha iniziato la sua carriera. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta condurrà insieme a Bobo Vieri (ex di Inter e Lazio) le analisi nel pre e post-partita direttamente dal campo dell'Olimpico.Ecco la dichiarazione del Ceo di Dazn Stefano Azzi: "Quello che stiamo sperimentando è un concetto nuovo di trasmissione in chiaro, in linea con la strategia che sta portando avanti il Gruppo e che sta facendo di Dazn una piattaforma di intrattenimento in grado di trasmettere in tutto il mondo eventi sportivi in live streaming, anche in modalità gratuita. Questa opportunità non fa che confermare il nostro impegno nel coinvolgere sempre più tifosi attraverso nuove modalità di fruizione dei nostri contenuti sportivi, sempre più flessibili e interattive". Sulla stessa lunghezza d'onda Luigi De Siervo, Ad di Lega Serie A: "Il calcio è un patrimonio di tutti e per questo motivo abbiamo previsto, nell'ultima asta dei diritti, la possibilità eccezionale per il broadcaster di offrire gratuitamente fino a 5 incontri in ogni campionato di A. Questa scelta va nella direzione di permettere a più italiani possibile di vedere alcune importanti gare di questo fantastico campionato di Serie A, premiando coloro che decidono di seguire le partite attraverso i canali ufficiali, rinunciando così alla visione sui siti pirata. Ci auguriamo, infatti, che con iniziative come queste si possano far riflettere tutti gli appassionati sull'importanza di supportare la propria squadra solo attraverso i broadcaster ufficiali, che rappresentano l'unica via per contribuire alla sostenibilità del nostro amato torneo".