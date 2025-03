Le immagini di un'aquila, simbolo USA, che attacca in picchiata un'oca canadese diventano virali. Alla fine la spunta l'oca

In natura, si sa, vale la legge del più forte. Di esempi ne son pieni documentari e film, dal leone che aggredisce gazzelle e antilopi, alle orche che si nutrono di foche e sgombri. Ma qui vi raccontiamo la storia, diventata virale sui social, di un ‘Davide che l’ha spuntata su Golia’. E di un duello tra animali che ha assunto una valenza politica.

AQUILA VS OCA

Protagonisti di una feroce battaglia sul ghiaccio canadese sono stati un’aquila calva, simbolo degli Stati Uniti, e un’oca, simbolo del Canada. Gli scommettitori più esperti non avrebbero avuto dubbi su quale animale puntare. Eppure a sorpresa dopo uno scontro durato 20 minuti è stato il grosso rapace ad andarsene a bocca asciutta. A immortalare la sfida è stato un fotografo dilettante dell’Ontario, Mervyn Sequeira. Le immagini mostrano l'aquila testabianca, detta anche aquila di mare o aquila calva, che in picchiata raggiunge i 120/160 Km orari, attaccare l’oca solitaria sul ghiaccio della Burlington Bay. Tutto lasciava pensare a una lotta destinata a finir male per l’animale simbolo del Canada, che infine però ha avuto la meglio regalando al Paese un momento di orgoglio nazionale in questo momento storico in cui i rapporti tra Canada e Stati Uniti sono messi a dura prova dalle “mire” di Donald Trump.