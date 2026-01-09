Madonna super ospite al Festival di Sanremo? Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere

Carlo Conti starebbe valutando la possibilità di ospitare all'Ariston una super star internazionale. Stiamo parlando di Madonna, milioni di dischi venduti, una vera icona pop della musica internazionale. A lanciare l'indiscrezione, in queste ore, è l'Adnkronos - diretta da Davide De Sario.

Così, questa indiscrezione - che fa il tam tam su social - fa già sognare i fan di Lady Ciccone. "Ma per realizzarla mancherebbero ancora diversi tasselli, dalla compatibilità della trasferta italiana con l'agenda della star all'accordo economico, che dovrebbe probabilmente coinvolgere anche Rai Pubblicità e Dolce & Gabbana", si legge in un lancio di agenzia.

Tutto va ad inserirsi in un perimetro ben preciso: la cover del brano di Patty Pravo (in gara al Festival) incisa dalla star Usa, che diventerà colonna sonora di uno spot di prossima uscita. Il conto alla rovescia per il Festival è già iniziato e l'adrenalina non manca dopo questa spifferata.

C'è un precedente che vede Madonna sul palco dell'Ariston. Era il 1995, 31 anni fa. C'era Pippo Baudo alla conduzione. Lady Ciccone fu ospite della 45esima edizione del Festival e lasciò a bocca aperta il pubblico dell'Ariston. L'applauso del pubblico è rimasto negli annali della televisione e nella storia di Sanremo. Tutto potrebbe accadere di nuovo.

Sempre Baudo nel 1987 portò un'altra superstar sul palco dell'Ariston: Whitney Houston, che con un bis indimenticabile di All at once incantò il pubblico.

Il Festival è stato delineato dal punto di vista musicale. I cantanti sono in gara sono: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even,Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo. Al cast si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.

“Spero diventino tutte hit”, ha rimarcato Carlo Conti. "Nei brani scelti per il prossimo Festival di Sanremo c'è tantissima varietà, tanto fermento, è la dimostrazione che la musica italiana è in grande evoluzione. Ci sono tantissimi esordi e qualche conferma e tanti sapori musicali diversi.





"Spero - ha aggiunto Conti - di aver avuto fortuna come l'anno scorso e di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo. La speranza è di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori"