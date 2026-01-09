Madonna super ospite al Festival di Sanremo? Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere

Madonna super ospite al Festival di Sanremo? Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere

Madonna super ospite al Festival di Sanremo? Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

09 gennaio 2026, ore 17:30

Secondo l'Adnkronos per realizzare l'ospitata "mancherebbero ancora diversi tasselli, dalla compatibilità della trasferta italiana con l'agenda della star all'accordo economico"

Carlo Conti starebbe valutando la possibilità di ospitare all'Ariston una super star internazionale. Stiamo parlando di Madonna, milioni di dischi venduti, una vera icona pop della musica internazionale. A lanciare l'indiscrezione, in queste ore, è l'Adnkronos - diretta da Davide De Sario. 

Così, questa indiscrezione - che fa il tam tam su social - fa già sognare i fan di Lady Ciccone. "Ma per realizzarla mancherebbero ancora diversi tasselli, dalla compatibilità della trasferta italiana con l'agenda della star all'accordo economico, che dovrebbe probabilmente coinvolgere anche Rai Pubblicità e Dolce & Gabbana", si legge in un lancio di agenzia. 

L'ARRIVO ALL'ARISTON E IL SOGNO DEI FAN

Tutto va ad inserirsi in un perimetro ben preciso: la cover del brano di Patty Pravo (in gara al Festival) incisa dalla star Usa, che diventerà colonna sonora di uno spot di prossima uscita. Il conto alla rovescia per il Festival è già iniziato e l'adrenalina non manca dopo questa spifferata. 

C'è un precedente che vede Madonna sul palco dell'Ariston. Era il 1995, 31 anni fa. C'era Pippo Baudo alla conduzione. Lady Ciccone fu ospite della 45esima edizione del Festival e lasciò a bocca aperta il pubblico dell'Ariston. L'applauso del pubblico è rimasto negli annali della televisione e nella storia di Sanremo. Tutto potrebbe accadere di nuovo.

Sempre Baudo nel 1987 portò un'altra superstar sul palco dell'Ariston: Whitney Houston, che con un bis indimenticabile di All at once incantò il pubblico.

LEGGI ANCHE - Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

LA LISTA DEI CANTANTI IN GARA ALL'ARISTON

Il Festival è stato delineato dal punto di vista musicale. I cantanti sono in gara sono: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even,Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo. Al cast si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.

“Spero diventino tutte hit”, ha rimarcato Carlo Conti. "Nei brani scelti per il prossimo Festival di Sanremo c'è tantissima varietà, tanto fermento, è la dimostrazione che la musica italiana è in grande evoluzione. Ci sono tantissimi esordi e qualche conferma e tanti sapori musicali diversi. 


"Spero - ha aggiunto Conti - di aver avuto fortuna come l'anno scorso e di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo. La speranza è di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori"

Argomenti

Carlo Conti
Festival di Sanremo
Madonna

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Leo Gullotta compie gli anni, auguri all'attore che ha incantato il pubblico con risate e lacrime

    Leo Gullotta compie gli anni, auguri all'attore che ha incantato il pubblico con risate e lacrime

  • Concistoro straordinario in Vaticano, Leone ai cardinali: "Qui per aiutarci e soprattutto aiutare il Papa"

    Concistoro straordinario in Vaticano, Leone ai cardinali: "Qui per aiutarci e soprattutto aiutare il Papa"

  • Christian De Sica compie gli anni, tanti auguri all'attore e regista romano che è amatissimo dai giovani (e non solo)

    Christian De Sica compie gli anni, tanti auguri all'attore e regista romano che è amatissimo dai giovani (e non solo)

  • I giovani lasciano l'Italia: ecco quali sono le nazioni più ambite. L'allarme del CNEL

    I giovani lasciano l'Italia: ecco quali sono le nazioni più ambite. L'allarme del CNEL

  • Saldi, al via la stagione invernale: tutto quello che c'è da sapere sugli sconti in arrivo

    Saldi, al via la stagione invernale: tutto quello che c'è da sapere sugli sconti in arrivo

  • Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

    Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

  • "Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

    "Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

  • "Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

    "Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

  • La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

    La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

  • Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

    Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5

Sal Da Vinci su RTL 102.5: “Sanremo è la festa patronale della musica, essere qui è magico”

Sal Da Vinci su RTL 102.5: “Sanremo è la festa patronale della musica, essere qui è magico”

Il cantautore napoletano aveva partecipato al Festival nel 2009 classificandosi al terzo posto

Coma_Cose su RTL 102.5 con Johnson Righeira. Stasera si balla con “L’estate sta finendo”

Coma_Cose su RTL 102.5 con Johnson Righeira. Stasera si balla con “L’estate sta finendo”

Il brano è stato la colonna sonora degli anni 80 e, secondo alcuni, è una delle prime canzoni che ha canonizzato i tormentoni estivi