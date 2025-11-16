Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle
16 novembre 2025, ore 13:45
Camilo Castro era in detenzione, senza un capo d'accusa formale, dallo scorso giugno. Intanto il presidente venezuelano ha invitato la popolazione a mobilitarsi contro le "navi imperialiste"
Ad annunciare la liberazione è stato Emmanuel Macron. "Camilo Castro è libero, condivido il sollievo della sua famiglia" ha scritto il presidente francese su X. Un rilascio che arriva mentre continua a crescere la tensione tra Venezuela e Stati Uniti.
CAMILO CASTRO E ALBERTO TRENTINIInsegnante di yoga, 41 anni, Camilo Castro era scomparso lo scorso 26 giugno, al confine tra Venezuela e Colombia, dove si era recato per il rinnovo del visto. Dopo mesi di preoccupazione, si era scoperto che era detenuto dalle autorità di Caracas, senza un capo d’accusa formale. Stessa sorte, probabilmente nello stesso carcere, del nostro connazionale Alberto Trentini.
"SPARIZIONI FORZATE"Trentini, veneziano, 46 anni, è stato arrestato mentre si trovava in Venezuela con una Ong. Ieri, in occasione dell'anniversario del fermo, la madre del cooperante italiano, Armanda Colusso, è intervenuta in una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. La donna ha accusato il governo italiano di essersi speso troppo poco. "Sono stata paziente ed educata" ha detto "ma ora la pazienza è finita". Sparizioni forzate, quelle dei cittadini stranieri, che il Venezuela utilizzerebbe come leva nelle trattative internazionali. A denunciarlo, a metà luglio, è stata Amnesty International.
TENSIONE ALLE STELLEVenezuela in cui, intanto, è alle stelle la tensione con gli Stati Uniti, che continuano a schierare navi militari nel Mar dei Caraibi. Ufficialmente, per contrastare il traffico di droga. Per rovesciare il suo regime, invece, secondo Nicolàs Maduro, che ha accusato apertamente il governo di Trump di voler invadere il Venezuela. Il presidente ha invitato tutte le forze popolari, militari e di polizia a mobilitarsi nel rifiuto delle "navi imperialiste". Poi ha chiesto a sei regioni orientali di organizzare una veglia e una marcia permanente nelle strade. infine sul palco, davanti ai suoi sostenitori, ha intonato Imagine di John Lennon, chiedendo di fare tutto per la pace.
