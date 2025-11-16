Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

Ad annunciare la liberazione è stato Emmanuel Macron. "Camilo Castro è libero, condivido il sollievo della sua famiglia" ha scritto il presidente francese su X. Un rilascio che arriva mentre continua a crescere la tensione tra Venezuela e Stati Uniti.





CAMILO CASTRO E ALBERTO TRENTINI

Insegnante di yoga, 41 anni, Camilo Castro era scomparso lo scorso 26 giugno, al confine tra Venezuela e Colombia, dove si era recato per il rinnovo del visto. Dopo mesi di preoccupazione, si era scoperto che era detenuto dalle autorità di Caracas, senza un capo d’accusa formale. Stessa sorte, probabilmente nello stesso carcere, del nostro connazionale Alberto Trentini.





"SPARIZIONI FORZATE"

Trentini, veneziano, 46 anni, è stato arrestato mentre si trovava in Venezuela con una Ong. Ieri, in occasione dell'anniversario del fermo, la madre del cooperante italiano, Armanda Colusso, è intervenuta in una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. La donna ha accusato il governo italiano di essersi speso troppo poco.ha dettoSparizioni forzate, quelle dei cittadini stranieri, che il Venezuela utilizzerebbe come leva nelle trattative internazionali. A denunciarlo, a metà luglio, è stata Amnesty International.





TENSIONE ALLE STELLE

Venezuela in cui, intanto, è alle stelle la tensione con gli Stati Uniti, che continuano a schierare navi militari nel Mar dei Caraibi. Ufficialmente, per contrastare il traffico di droga. Per rovesciare il suo regime, invece, secondo Nicolàs Maduro, che ha accusato apertamente il governo di Trump di voler invadere il Venezuela. Il presidente ha invitato tutte le forze popolari, militari e di polizia a mobilitarsi nel rifiuto delle ". Poi ha chiesto a sei regioni orientali di organizzare una veglia e una marcia permanente nelle strade. infine sul palco, davanti ai suoi sostenitori, ha intonatodi John Lennon, chiedendo di fare tutto per la pace.