Malika Ayane racconta a RTL 102.5 il suo ritorno al Festival di Sanremo 2026 con il brano “animali notturni”

Malika Ayane, una tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, è stata ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare le sue emozioni in attesa della prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera, l’artista ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo: la prima volta nel 2009 nella categoria "Nuove proposte" con il brano "Come foglie", poi nel 2010 nei "Big" con "Ricomincio da qui" che ha ricevuto il Premio della Critica e il premio della Sala stampa radio e tv, nel 2013 con il brano "E se poi", nel 2015 con il successo "Adesso e qui (Nostalgico presente)" che si è classificato terzo al Festival e ha vinto il Premio della Critica e l'ultima volta nel 2021 con il brano "Ti piaci così". Ai microfoni di RTL 102.5, Malika Ayane ha raccontato: «Per ora sono serena. La mia ultima esperienza a Sanremo è stata con il Covid e c’era il teatro vuoto, quindi questo fa sì che io arrivi qui e mi sento al Lunapark. Quello è stata un momento in cui abbiamo iniziato a rivalutare quanto importanti fossero le piccole cose, comprese le canzoni che arrivano nella vita delle persone, e questo è qualcosa di prezioso». Ora, a cinque anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane torna in gara alla kermesse sanremese con “animali notturni”, un brano scritto dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che hanno anche composto il brano insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. La produzione invece è firmata da ITACA e FARAONE. «Io non sono tanto brava a dare i titoli, però diciamo che i protagonisti di questa canzone si riconoscono anche in mezzo alle avversità, che possono essere il buio, gli spazi stretti e i vicoli pieni di persone che guardano da un’altra parte. Quindi riconoscersi senza quasi avere il bisogno di entrare in contatto riporta a un certo modo di essere animali. È un brano un po’ funky e io mi gaso tantissimo quanto la canto. Devo dire che ha degli effetti contagiosi positivi». Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri che conterrà il brano sanremese (lato A) e l’inedita versione “(siamo tutti) animali notturni” (lato B), realizzata insieme ai Dov’è Liana, il talentuoso trio francese che mescola french touch, influenze italiane ed elettroniche.





IL TOUR

Malika Ayane inoltre tornerà live da novembre con un tour nei principali teatri italiani, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti, in cui farà tappa a Fermo il 1° novembre, a Roma il 3 novembre, a Firenze il 4 novembre, a Milano il 10 novembre, a Torino l’11 novembre, a Bari il 16 novembre, a Napoli il 17 novembre, a Catania il 19 novembre, a Palermo il 20 novembre, a Padova il 24 novembre, a Bologna il 25 novembre, a Senigallia il 27 novembre e a Pescara il 28 novembre.



