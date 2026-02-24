Malika Ayane torna al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano “Animali notturni”
24 febbraio 2026, ore 23:45
Per la sua sesta partecipazione al Festival, l’artista porterà sul palco dell’Ariston un brano ritmato sull’amore maturo e sulle scelte della vita
A cinque anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane è pronta per tornare sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo e lo fa con “Animali notturni”, un brano carico di ritmo tribale, il cui cuore è la connessione profonda tra due persone che sentono di appartenere all’oscurità della notte, estraniandosi al caos quotidiano. Il 2026 segna la sesta partecipazione di Malika Ayane al Festival di Sanremo: l’artista ha debuttato alla kermesse per la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, con il brano “Come foglie” che l’ha portata a conquistare il secondo posto. L’anno successivo è tornata all’Ariston con la canzone “Ricomincio da qui”, con la quale riceve il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa Radio e TV "Lucio Dalla" nella sezione "Artisti", scatenando la rivolta dell'orchestra che stracciò platealmente gli spartiti in contestazione del televoto che classificò la cantante al quinto posto. La terza partecipazione di Malika Ayane al Festival di Sanremo è stata nel 2013 con il singolo “E se poi”, seguita dall’anno 2015 con “Adesso e qui (nostalgico presente)”, con cui si classifica terza e che le permette di conquistare per la seconda volta il Premio della Critica, e nuovamente nel 2021 con il brano “Ti piaci così”.
Il significato di "Animali notturni"
Come raccontato dalla stessa Malika Ayane, il brano «parla di tante cose, ma in particolare dello scegliere tra una moltitudine e forse questa è la più grande forma di auto-determinazione e di leggerezza. Andare dritti verso quello che si desidera e di conservarlo, difenderlo, goderne. Gli aspetti che mi hanno fatto capire che fosse perfetta per Sanremo sono due: il primo è che potrebbe essere stata scritta e composta in un qualsiasi momento della storia contemporanea, anche nel futuro, perché sembra un classico ma ha quella freschezza della contemporaneità, e l’altra cosa è un augurio alla longevità, perché ogni volta scopro un dettaglio diverso e ogni dettaglio va ad arricchire l’esperienza dell’ascolto. Voglio portare gioia e leggerezza».
Gli autori di "Animali notturni"
Animali notturni
di M. Ayane - S. Marletta - E. Roberts - G. Cremona
L. Faraone - F. Mercuri - S. Marletta - E. Roberts
Ed. Music Union/MKMusic/Thaurus Publishing/
Faraone Music/Nicety
Il testo di "Animali notturni"
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri
Con i nostri invece non sappiamo che farci
Ed io che resto qui a perdermi
A parlare di te
Anche nei vicoli, vicinissimi
Non riusciamo a trovarci
E vorrei sapere cosa fai
Ma non è male questa nostalgia, lo sai
Che ci perdoniamo sempre
E siamo sconosciuti per la gente
Che non ci capirà mai
Lo vedi, io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Io e te
Facciamo paura
Troviamo una scusa
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina
E guardare l’alba come fosse la prima
Addormentiamoci davanti a un film
Se vuoi dormire con me
Quando mi guardi fai voragini
Ed io non mi difendo più
Fuori è pieno di persone, ma lo sai
Che nessuno ci capirà mai
Lo vedi, io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Io e te
Facciamo paura
Troviamo una scusa
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Ti giuro che non so più
Come dirtelo
Ma appena tu te ne vai
Manca ossigeno
Il cielo è bellissimo
Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque
Non serve sia lontanissimo
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni