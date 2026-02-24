Malika Ayane torna al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano “Animali notturni”

A cinque anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane è pronta per tornare sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo e lo fa con “Animali notturni”, un brano carico di ritmo tribale, il cui cuore è la connessione profonda tra due persone che sentono di appartenere all’oscurità della notte, estraniandosi al caos quotidiano. Il 2026 segna la sesta partecipazione di Malika Ayane al Festival di Sanremo: l’artista ha debuttato alla kermesse per la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, con il brano “Come foglie” che l’ha portata a conquistare il secondo posto. L’anno successivo è tornata all’Ariston con la canzone “Ricomincio da qui”, con la quale riceve il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa Radio e TV "Lucio Dalla" nella sezione "Artisti", scatenando la rivolta dell'orchestra che stracciò platealmente gli spartiti in contestazione del televoto che classificò la cantante al quinto posto. La terza partecipazione di Malika Ayane al Festival di Sanremo è stata nel 2013 con il singolo “E se poi”, seguita dall’anno 2015 con “Adesso e qui (nostalgico presente)”, con cui si classifica terza e che le permette di conquistare per la seconda volta il Premio della Critica, e nuovamente nel 2021 con il brano “Ti piaci così”.





Il significato di "Animali notturni"

Come raccontato dalla stessa Malika Ayane, il brano «parla di tante cose, ma in particolare dello scegliere tra una moltitudine e forse questa è la più grande forma di auto-determinazione e di leggerezza. Andare dritti verso quello che si desidera e di conservarlo, difenderlo, goderne. Gli aspetti che mi hanno fatto capire che fosse perfetta per Sanremo sono due: il primo è che potrebbe essere stata scritta e composta in un qualsiasi momento della storia contemporanea, anche nel futuro, perché sembra un classico ma ha quella freschezza della contemporaneità, e l’altra cosa è un augurio alla longevità, perché ogni volta scopro un dettaglio diverso e ogni dettaglio va ad arricchire l’esperienza dell’ascolto. Voglio portare gioia e leggerezza».





Gli autori di "Animali notturni"

Animali notturni

di M. Ayane - S. Marletta - E. Roberts - G. Cremona

L. Faraone - F. Mercuri - S. Marletta - E. Roberts

Ed. Music Union/MKMusic/Thaurus Publishing/

Faraone Music/Nicety





Il testo di "Animali notturni"

Siamo tutti in pace con i sensi degli altri

Con i nostri invece non sappiamo che farci

Ed io che resto qui a perdermi

A parlare di te

Anche nei vicoli, vicinissimi

Non riusciamo a trovarci

E vorrei sapere cosa fai

Ma non è male questa nostalgia, lo sai

Che ci perdoniamo sempre

E siamo sconosciuti per la gente

Che non ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l’alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film

Se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone, ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Ti giuro che non so più

Come dirtelo

Ma appena tu te ne vai

Manca ossigeno

Il cielo è bellissimo

Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque

Non serve sia lontanissimo

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni



