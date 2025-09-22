Maltempo, a Milano esonda il Seveso, nell'Alessandrino si cerca una donna dispersa

22 settembre 2025, ore 12:30

Forti piogge si sono abbattute in particolare su Lombardia, Liguria e Piemonte. Sorvegliati speciali i fiumi, esondato anche il Bormida, alto il livello del Lambro

Il calendario segna l’arrivo dell’autunno e con lui una perturbazione che ha già portato maltempo in parte del Nord Italia. Forti piogge si sono abbattute sulla Lombardia ma anche su Liguria e Piemonte.


DONNA DISPERSA NELL'ALESSANDRINO

E proprio in provincia di Alessandria, dove le scuole sono rimaste chiuse, sono in corso le ricerche di una donna dispersa. Un elicottero sta sorvolando la località di Spigno Monferrato, zona in cui diverse case sono allagate e dove, dopo una frana, 15 persone risultano isolate in un campeggio. In corso le operazioni per recuperarle. 


LA LOMBARDIA

In Lombardia, da questa mattina, sono stati più di 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco. A Turate, in provincia di Como, è stato soccorso un uomo rimasto bloccato nella sua auto in un sottopasso allagato. Interrotta per danni la circolazione della linea ferroviaria Chiasso - Milano, tra Como e Albate. Difficoltà anche nel varesotto, come nel comune di Brusimpiano, dove una frana ha causato la chiusura della strada statale di Porto Ceresio. 


MILANO

A Milano, in zona Niguarda, intorno alle 10 è esondato il Seveso, con più di 200 millimetri d’acqua caduti in poche ore. In Via Val Cismon è stata evacuata una scuola paritaria, mentre si sono registrati anche dei blackout nelle zone in cui le centraline dell'elettricità vengono lambite dall'acqua. Attivata anche la vasca di laminazione di Senago, mentre gli occhi restano puntati sul livello altissimo del Lambro.


LA LIGURIA

In Liguria a straripare, in alcuni punti, è stato invece il fiume Bormida, nel savonese, con il livello salito a 6.96 metri, contro la soglia di guardia fissata a 5 metri. In zona si segnalano allagamenti diffusi e criticità alle sedi stradali, con il terreno che non è più in grado di assorbire ulteriore pioggia. Numerosi i disagi alla circolazione stradale, che si sommano al traffico già provocato dalla giornata di sciopero. 

