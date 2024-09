Mamma e bimba scomparse nel trevigiano, trovati un biglietto d’addio e l’auto vicino a un ponte

Sono ore d'ansia a Miane, in provincia di Treviso, per la sorte di Susanna Recchia, una donna di 45 anni che da venerdì 13 settembre è scomparsa da casa assieme alla figlia di tre anni. A segnalare la scomparsa della donna e della figlia era stato il compagno di Susanna, che si era recato nella sua abitazione per prendere la figlia, non trovando ne' la piccola ne' la madre. Ha quindi allertato la polizia. Quindi è stato diramato un allarme anche alla Prefettura di Treviso. La donna ha lasciato a casa il telefono cellulare ed il portafoglio con i documenti.





La lettera

Il colpo di scena arriva in serata quando nell’abitazione di Susanna Recchia spunta una lettera che lei stessa ha lasciato su un tavolo di casa. Cinque pagine, nella quale annuncia l'intenzione di volersi uccidere. Lo scritto è stato già consegnato alla polizia dal compagno della donna. La 45enne, secondo quanto rivelato da fonti qualificate, viveva una situazione di forte disagio psicologico, accentuata dal fatto che si stava separando dal compagno.





L’auto

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, è stata ritrovata l'auto della donna, una Volkswagen Tiguan di colore bianco. L’auto è stata rinvenuta a Covolo di Pederobba, vicino al ponte di Vidor che attraversa il fiume Piave. All'interno gli investigatori non hanno notato tracce particolari. La vettura era parcheggiata nel piazzale di un bar, a poche decine di metri dall'imbocco del ponte.





Le ricerche

Dopo il ritrovamento dell’auto si sono intensificate le ricerche nella zona di Susanna Recchia. Per tutta la giornata i soccorritori hanno scandagliato l'area da cui si sarebbe allontanata Susanna. La donna è alta circa 1 metro e 65 centimetri, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra. Gli investigatori stanno vagliando anche le videocamere della zona per individuare i possibili spostamenti di madre e figlia.