Manifestazioni per la Flotilla e Gaza. A Roma diecimila persone in corteo. Altre proteste da Milano a Genova e Torino Photo Credit: Foto: Ansa/Alessandro Di Meo

Raffaella Coppola

02 ottobre 2025, ore 05:00

Doppia protesta nella capitale, la prima pacifica e partecipata. La seconda tesa, con i manifestanti che hanno acceso fumogeni e lanciato bottiglie di vetro addosso alle forze dell'ordine

Una marea umana si è riversata in strada in difesa della Flotilla e per Gaza. E’ accaduto in diverse città italiane. Nel giro di una mezz’ora dall’inizio delle operazioni di abbordaggio delle navi della missione umanitaria, il tam tam sui social ha visto scendere in piazza a Roma migliaia di persone, almeno 10mila è il numero circolato mentre il corteo spontaneo e assolutamente pacifico si muoveva da Piazza dei Cinquecento -vicino alla stazione Termini cinturata e con accessi contingentati ai soli viaggiatori in possesso di un titolo di viaggio- verso Palazzo Chigi. L’intenzione era questa, ma i manifestanti non ci sono arrivati. A piazza San Silvestro è partito un nuovo corteo, in testa uno striscione con scritto ''per la Palestina blocchiamo tutto''. I manifestanti hanno acceso fumogeni e lanciato bottiglie di vetro addosso alle forze dell'ordine schierate, poi la situazione è tornata tranquilla. 

TAJANI, NON AIUTANO IL POPOLO PALESTINESE

"Non capisco perché per protestare contro questa vicenda della Flotilla si debbano bloccare porti, stazioni, aeroporti. Non aiuta il popolo palestinese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta commentando le proteste spontanee che si sono 'accese' subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israele. 

Argomenti

Antonio Tajani
Flotilla
Gaza
Israele
Manifestazione
ProPal
Roma

La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

Oggi le motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni di reclusione per il giovane che nel 2024 uccise padre, madre e fratellino. La difesa pronta al ricorso in appello

Elezioni regionali: Marche e Val d'Aosta alle urne, affluenza in calo solo nelle Marche, dove si vota anche domani

Elezioni regionali: Marche e Val d'Aosta alle urne, affluenza in calo solo nelle Marche, dove si vota anche domani

In Val d'Aosta, dove si vota solo oggi per regionali e comunali in 65 comuni ( tra cui il capoluogo Aosta), affluenza in aumento rispetto al 2020, quando però si votava in due giorni

Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

Garantite fasce 7-10 e 18-21. Usb, agitazione permanente per Gaza