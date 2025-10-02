Manifestazioni per la Flotilla e Gaza. A Roma diecimila persone in corteo. Altre proteste da Milano a Genova e Torino
02 ottobre 2025, ore 05:00
Doppia protesta nella capitale, la prima pacifica e partecipata. La seconda tesa, con i manifestanti che hanno acceso fumogeni e lanciato bottiglie di vetro addosso alle forze dell'ordine
Una marea umana si è riversata in strada in difesa della Flotilla e per Gaza. E’ accaduto in diverse città italiane. Nel giro di una mezz’ora dall’inizio delle operazioni di abbordaggio delle navi della missione umanitaria, il tam tam sui social ha visto scendere in piazza a Roma migliaia di persone, almeno 10mila è il numero circolato mentre il corteo spontaneo e assolutamente pacifico si muoveva da Piazza dei Cinquecento -vicino alla stazione Termini cinturata e con accessi contingentati ai soli viaggiatori in possesso di un titolo di viaggio- verso Palazzo Chigi. L’intenzione era questa, ma i manifestanti non ci sono arrivati. A piazza San Silvestro è partito un nuovo corteo, in testa uno striscione con scritto ''per la Palestina blocchiamo tutto''. I manifestanti hanno acceso fumogeni e lanciato bottiglie di vetro addosso alle forze dell'ordine schierate, poi la situazione è tornata tranquilla.
TAJANI, NON AIUTANO IL POPOLO PALESTINESE
"Non capisco perché per protestare contro questa vicenda della Flotilla si debbano bloccare porti, stazioni, aeroporti. Non aiuta il popolo palestinese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta commentando le proteste spontanee che si sono 'accese' subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israele.
