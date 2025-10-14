Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto Photo Credit: ANSA/Governo.it

Redazione Web

14 ottobre 2025, ore 08:00

La prossima manovra italiana prevede tagli fiscali, sostegno a famiglie, sanità e imprese, ma resta da definire il contributo delle banche e dettagli politici

La prossima manovra economica italiana da 16 miliardi di euro prende forma, ma resta ancora in gran parte da definire. Nonostante le principali linee guida siano già state tracciate – tra cui il taglio dell’Irpef, la rottamazione quinquies, la sterilizzazione parziale dell’aumento dell’età pensionabile e misure a sostegno di famiglie, sanità e imprese – il percorso verso il varo definitivo appare ancora lungo.

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

Oggi verrà presentato solo il Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, mentre la manovra vera e propria sarà discussa in un successivo Consiglio dei Ministri, previsto sempre in settimana. Uno dei punti più delicati rimane il contributo delle banche: le trattative sono ancora in corso e il contributo finale dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,8-3 miliardi. L’ipotesi attuale prevede l’utilizzo di parte dei 6,2 miliardi accantonati dalle banche in passato per evitare la tassa sugli extraprofitti, applicando un contributo straordinario del 26-27%, e il resto proveniente dagli azionisti tramite il 26% sulle rendite finanziarie. Non si esclude che anche le assicurazioni possano essere chiamate a contribuire.


IL PIANO POLITICO

Sul piano politico, la manovra resta interlocutoria: il vertice di maggioranza della scorsa domenica non ha sciolto tutti i nodi e un ulteriore confronto tra alleati potrebbe essere necessario prima del Cdm. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato che “la manovra non è chiusa”, mentre le associazioni di categoria sollecitano interventi concreti per sostenere imprese e ceto medio, dalla riduzione del peso fiscale alla detassazione delle tredicesime fino al supporto alla transizione digitale e tecnologica. Confindustria, in particolare, segnala l’urgenza di misure a partire da gennaio, quando termineranno tutti gli incentivi attuali.

SI LAVORA PER LE MISURE DEFINITIVE

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze si continua a lavorare per definire le misure definitive, con la consapevolezza che non tutte le richieste potranno essere soddisfatte. Tra le priorità figurano un taglio di due punti dell’Irpef sulla seconda aliquota, la ristrutturazione della rottamazione quinquies con rateizzazioni fino a nove anni, e una sterilizzazione parziale dell’aumento dell’età pensionabile dal 2027. La sanità potrebbe beneficiare di 2,5 miliardi aggiuntivi per nuove assunzioni, mentre le famiglie potrebbero ricevere quasi un miliardo in bonus, detrazioni fiscali e incentivi per la prima casa. Per le imprese si valuta il mantenimento dell’Ires premiale, nuovi strumenti a sostegno della Transizione 5.0, interventi contro il caro-energia e la creazione di un Fondo stabile per la ricerca. Il quadro finale sarà definito solo quando le coperture economiche saranno confermate e i dettagli politici risolti, ma il percorso resta complesso e richiederà ancora confronti serrati tra governo, maggioranza e parti sociali.

Argomenti

economia
governo
manovra

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

  • Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

    Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

  • Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

    Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

  • Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

    Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

  • E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

    E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

  • Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

    Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

  • Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

    Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

  • Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

    Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

  • Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

    Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

Parlamento europeo; confermata l’immunità parlamentare, Ilaria Salis (Avs) si salva per un solo voto

Parlamento europeo; confermata l’immunità parlamentare, Ilaria Salis (Avs) si salva per un solo voto

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini va all’attacco dei ‘traditori’: “Col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora dal processo. Vergogna!".

Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grazie a Egitto, Turchia e Qatar, hanno convinto Hamas a firmare”

Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grazie a Egitto, Turchia e Qatar, hanno convinto Hamas a firmare”

“Nobel a Trump? Se raggiunge obiettivo pace, titolo ce l’ha”

Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Alla chiamata dei sindacati hanno risposto un milione di manifestanti in tutto il Paese. Bloccati porti e autostrade. Sfilate in tutte le città. Tafferugli a Bologna con lanci di bombe carta