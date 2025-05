Marano di Napoli, botte e offese ai piccoli alunni. Maestra d'asilo sospesa per un anno

Minacce, botte e offese. A dare l'allarme erano stati i genitori di tre bambini della scuola dell'infanzia, due femmine e un maschio, insospettiti dai comportamenti dei figli, che non volevano più andare a scuola e manifestavano ansie e chiari segni di malessere, cessati solo dopo la decisione di trasferirli in un altro istituto. Così gli adulti hanno denunciato, dando il via all'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Dopo le verifiche, i Carabinieri della Sezione Operativa di Marano di Napoli hanno dato esecuzione a una misura cautelare interdittiva nei confronti della maestra, che è stata sospesa dal ruolo per dodici mesi. L'accusa, nei suoi confronti, è di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni.





"TI FACCIO PIANGERE"

I rilievi dei Carabinieri hanno accertato una condotta violenta da parte dell'insegnante, che avrebbe portato avanti aggressioni sia verbali che fisiche, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre del 2024. Ad incastrarla ci sarebbero anche i video di una telecamera nascosta installata in classe dai militari dell'Arma. Nelle immagini, ora agli atti, si vedrebbe l'insegnante schiaffeggiare e strattonare i bambini, sbattuti sui banchi, derisi e offesi. "sarebbero alcune delle parole rivolte dalla maestra agli alunni, che avrebbe dovuto proteggere ed istruire. E a cui invece avrebbe detto "e che avrebbe costretto a mangiare dietro la minaccia di non vedere più i loro genitori. Chi vomitava, doveva farlo nello zaino, per nascondere il cibo.