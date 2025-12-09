Marano di Napoli: donna seviziata in casa per ore dal compagno, infermiere di sala operatoria

E’ in vita per puro caso una donna di 40 anni, rimasta in balia nella loro casa di Marano di Napoli, del compagno 47enne per molte ore. L’uomo è un infermiere di sala operatoria in un ospedale locale, da dove prendeva farmaci e attrezzature medicali. In preda ad una forte dose di cocaina ha seviziato la compagna, che aveva già denunciato altre violenze. Durante la notte, i carabinieri della compagnia di Marano sono entrati nel parco dove era stata segnalata un'aggressione. La carabiniera della centrale operativa, durante la telefonata ha sentito delle urla e dei rumori preoccupanti. Al momento del loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la porta e l'interno dell'ascensore sporchi di sangue, ma anche sul pianerottolo, sulla porta dell'abitazione e sulla sua maniglia. Arrivati davanti alla porta, i carabinieri hanno sentito urla e pianti di una donna, che ha chiesto aiuto. Così hanno deciso di fare irruzione nell'appartamento, dove hanno trovato la 40enne ancora sanguinante. La donna ha raccontato di essere stata narcotizzata dalla mattina con sedativi per dimenticare le violenze. L'uomo era in possesso di farmaci,sedativi e lacci emostatici. In casa sono state sequestrate delle boccette di sedativi e ansiolitici. Soccorsa dal personale del 118, la vittima ha aveva un evidente ematoma sulla gamba destra, lividi all'altezza dell'occhio destro, sul gomito sinistro, un taglio corrispondente ad arma bianca sul palmo della mano sinistra e rossore al collo, segno di uno strangolamento interrotto ad passo dall’essere mortale.



