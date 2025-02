Mare Fuori diventa un film per il cinema in uscita entro il 2025 Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Il successo della serie Rai 'Mare Fuori' prosegue senza sosta. Mentre cresce l'attesa per il debutto della quinta stagione (dal 12 marzo su RaiPlay e dal 26 su Rai 2), il produttore Roberto Sessa di Picomedia svela qualche dettaglio su 'Io sono Rosa Ricci', il film che racconta la vita del personaggio, interpretato da Maria Esposito, prima di entrare nell'Istituto penale per i minorenni. "Lo gireremo prima della sesta stagione, le cui riprese partiranno a metà giugno, e arriverà nelle sale entro la fine dell'anno. Si tratta di un prequel scritto da Careddu e Infascelli e sarà diretto da Lyda Patitucci", dichiara Sessa alla conferenza stampa di 'Mare Fuori 5'. Nel cast anche Raiz, che nella serie interpreta Don Salvatore Ricci (papà di Rosa).

“UN VIAGGIO SENZA PRECEDENTI”

"'Mare Fuori' è un racconto italiano ma universale, ha conquistato una grande attenzione all'estero. E' diventato un fenomeno con RaiPlay e poi ha avuto dei benefici anche la tv generalista". A dirlo è la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati alla conferenza di presentazione della quinta stagione di 'Mare Fuori'. I primi sei episodi saranno disponibili dal 12 marzo in anteprima su RaiPlay e gli ultimi 6 dal 26 marzo. Sempre dal 26, la nuova stagione andrà in onda in prima serata su Rai 2 (con un episodio a settimana). Mentre le prime quattro stagioni debutteranno ad aprile su Netflix a livello globale. "E' un viaggio senza precedenti in Europa, abbiamo prodotto in tutto 62 episodi. Solo 'Èlite' di Netflix con 8 stagioni ne ha fatti 64", dice il produttore Roberto Sessa di Picomedia, che produce la serie con Rai Fiction. La serie è un fenomeno con numeri da record: "Dopo il debutto su Rai 2, le prime due stagioni nell'estate 2022 hanno fatto il loro ingresso su Netflix. Ed è lì che è scoppiato fenomeno, diventando la serie più vista. Nel febbraio 2023 Netflix lascia il testimone a RaiPlay, con 150 milioni di visualizzazioni per la terza stagione, quando era in esclusiva, situazione analoga per la quarta. Grazie alla Total Audience, sappiamo che la stagione 2 ha raccolto 1,9 milioni di telespettatori mentre la terza stagione 6 milioni. Sono numeri da fenomeni", spiega Sessa.

MARE FUORI 5, LA TRAMA

La trama della quinta stagione di Mare Fuori non è ancora nota, ma, come abbiamo anticipato, intanto sappiamo per certo che ci saranno tante nuove sottotrame, visto l'arrivo di tutti questi nuovi personaggi. Di Samuele e Federico sappiamo che sono due ragazzi descritti come terribili, probabilmente due nuovi villain, trasferiti da un istituti del nord a Napoli.