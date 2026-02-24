Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni Photo Credit: Ansa/ PAOLO TORRES

Gabriele Manzo

24 febbraio 2026, ore 16:00

380000 euro ai familiari di Younes El Boussettaoui, ucciso a Voghera con un colpo di pistola, la pena supera la richiesta fatta dal procuratore

La condanna supera la richiesta della procura, che aveva chiesto 11 anni e quattro mesi, Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021 è stato condannato a 12 anni , più una provvisionale di 380000 euro,  90mila euro per i genitori e 50mila euro per ciascuno dei fratelli.


La ricostruzione dell’accusa

Secondo l’accusa Adriatici era uscito di casa per svolgere «indebitamente un servizio di ronda armata e di pedinamento di El Boussettaoui». Dopo essere stato colpito al volto dal 39enne senza fissa dimora, origini marocchine, che era descritto dai rresidenti «molesto» (come si legge nel capo d’imputazione), il politico sparò un colpo con la Beretta calibro 22 sfilata da sotto la camicia col colpo in canna, uccidendolo.

Il dopo sentenza

«Siamo felicissimi - ha commentato uscendo dal palazzo di giustizia Bahija El Boussettaoui, una delle sorelle di Younes -. Non mi aspettavo una sentenza di condanna superiore alla richiesta del pubblico ministero (il procuratore Fabio Napoleone aveva chiesto 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore, ). Ma non saremo davvero contenti sino a che non vedremo Adriatici entrare in carcere con le manette. Il risarcimento? E' un aspetto che in questo momento non ci interessa. Noi chiediamo solo che venga fatta giustizia per mio fratello».


Argomenti

Younes El Boussettaoui
Adriatici
Voghera

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in furto aggravato alla Coin

    Stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in furto aggravato alla Coin

  • Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

    Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

  • La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

    La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

  • Monaldi: corsa contro il tempo per il piccolo Tommaso, in attesa di un cuore nuovo, Meloni telefona alla madre

    Monaldi: corsa contro il tempo per il piccolo Tommaso, in attesa di un cuore nuovo, Meloni telefona alla madre

  • Occhi puntati su Ginevra, negoziati difficili per l'Ucrania e la questione nucleare iraniana, che con Khamenei lancia minacce

    Occhi puntati su Ginevra, negoziati difficili per l'Ucrania e la questione nucleare iraniana

  • Giorgia Meloni ancora a Niscemi, annunciati fondi al comune per 150 milioni di euro

    Giorgia Meloni ancora a Niscemi, annunciati fondi al comune per 150 milioni di euro

  • Napoli: passano le ore, il piccolo Tommaso resta in condizioni disperate e forse nion potrà più essere operato

    Napoli: passano le ore, il piccolo Tommaso resta in condizioni disperate e forse nion potrà più essere operato

  • Sanremo al Quirinale, momento di orgoglio italiano tra OlipiadI e Grazia Deledda ecco il festival

    Sanremo al Quirinale, momento di orgoglio italiano tra OlimpiadI e Deledda ecco il festival

  • Milano-Cortina: Federica Brignone splendido oro nel SuperG, Sofia Goggia esce di pista quando aveva il tempo migliore

    Milano-Cortina: Federica Brignone splendido oro nel SuperG, Sofia Goggia esce di pista quando aveva il tempo migliore

  • Delitto Trinchero, Alex Manna resta in carcere per omicidio, per ora non per femminicidio

    Delitto Trinchero, Alex Manna resta in carcere per omicidio, per ora non per femminicidio

Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

Questa mattina all'alba, il teatro nel centro della città partenopea è stato avvolto da un enorme incendio. Distrutto l'interno: la cupola è collassata sulla platea. In fiamme anche alcuni appartamenti adiacenti. Diversi intossicati

Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

Il dramma della disabilità e della solitudine familiare: una lettera svela le motivazioni del gesto estremo

L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

Si tratta di Alex Manna, amico della 17enne trovata priva di vita in un corso d'acqua nell'astigiano