Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

La condanna supera la richiesta della procura, che aveva chiesto 11 anni e quattro mesi , Massimo Adriatici , l' ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino , ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021 è stato condannato a 12 anni , più una provvisionale di 380000 euro , 90mila euro per i genitori e 50mila euro per ciascuno dei fratelli.

La ricostruzione dell’accusa

Secondo l’accusa Adriatici era uscito di casa per svolgere «indebitamente un servizio di ronda armata e di pedinamento di El Boussettaoui». Dopo essere stato colpito al volto dal 39enne senza fissa dimora, origini marocchine, che era descritto dai rresidenti «molesto» (come si legge nel capo d’imputazione), il politico sparò un colpo con la Beretta calibro 22 sfilata da sotto la camicia col colpo in canna, uccidendolo.

Il dopo sentenza

«Siamo felicissimi - ha commentato uscendo dal palazzo di giustizia Bahija El Boussettaoui, una delle sorelle di Younes -. Non mi aspettavo una sentenza di condanna superiore alla richiesta del pubblico ministero (il procuratore Fabio Napoleone aveva chiesto 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore, ). Ma non saremo davvero contenti sino a che non vedremo Adriatici entrare in carcere con le manette. Il risarcimento? E' un aspetto che in questo momento non ci interessa. Noi chiediamo solo che venga fatta giustizia per mio fratello».



