Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: la Carta delle Nazioni Unite come riferimento costante per i Paesi

Continua la visita di stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Azerbaigian, dove è atterrato dopo aver incontrato ad Astana il presidente kazako. La scelta dei Paesi non è casuale: sostegno contro la politica aggressiva della Russia a Stati che sono stati parte dell'Urss fino al 1991, e incoraggiamento dei rapporti commerciali con l'Italia.

CARTA DELL'ONU COME RIFERIMENTO

Il presidente Mattarella è arrivato nello stato del Kazakistan accolto dai primi fiocchi di neve. Il Capo di stato italiano ha espresso apprezzamento al presidente Kazako Kassym-Jomart Tokayev per “il costante riferimento ai criteri della Carta delle Nazioni Unite e quindi alla pace, alla convivenza, ella collaborazione internazionale” di Astana, con una chiara condanna a quei Paesi che puntano tutto sulla forza militare, innescando conflitti. Mattarella, senza mai citare la Russia né Putin, ha parlato di Stati che “hanno comportamenti unilaterali” e impongono al mondo una “pericolosa regressione storica”. "La comune adesione ai valori del multilateralismo e la condivisa volontà di operare per rendere più efficaci le organizzazioni in cui si esprimono sono elementi che contribuiscono a consolidare il dialogo tra Roma e Astana" ha insistito il presidente della Repubblica mettendo l’accento sul rispetto della “pari dignità di ogni Stato”.

PRINCIPI NON ACQUISITI

"Viviamo oggi più che mai in un'era di conflitti e tensioni che travalicano ampiamente i confini non solo nazionali e regionali, e che mettono in discussione principi e regole universali nell'ordine globale, che pensavamo di poter dare per acquisite” ha affermato il Presidente, evidenziando che “vi sono fenomeni di vasta portata, quali il cambiamento climatico, l'avanzamento della desertificazione, la transizione energetica, il tema cruciale della sicurezza alimentare, che impongono una riflessione e un'azione concertata dell'intera comunità internazionale" .

ENERGIA

L'Italia è oggi il primo partner commerciale del Kazakhstan in Europa, con un ruolo di punta in alcuni comparti strategici come quello della sicurezza energetica, sempre più cruciale in una fase storica che ci pone davanti all'enorme sfida della transizione energetica, indispensabile per assicurare la dimensione ambientale della sostenibilità, nell'interesse delle future generazioni". Sulla bilancia delle “eccellenti relazioni tra Italia e Kazakistan c’è soprattutto il petrolio, ma anche trasposti, infrastrutture, cultura e università. Un rapporto stretto che i due Paesi continueranno coltivare anche sulla base dell’ammirevole rinuncia da parte di Astana ad arsenali nucleari, che rappresenta “una scelta di pace e di civiltà”

L’ETA’ E L’ESPERIENZA

"La mia età molto avanzata mi ha consentito di fare molta esperienza e questo è il vantaggio di chi invecchia...". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo con una nota personale ad una domanda di uno studente dell'Accademia di formazione della pubblica amministrazione Di Astana, dove si è tenuta la conferenza. Mattarella ha infatti parlato dell'importanza dell'aggiornamento professionale che deve essere costante nella vita lavorativa soprattutto in un'era come questa segnata da profondi e velocissimi cambiamenti tecnologici. Nella mattinata il presidente è volato in Azerbaigian, dove proseguirà la visita di stato



