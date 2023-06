Mattarella, oggi e domani a Parigi da Macron per sancire l’armonia ritrovata fra Italia e Francia

Sergio Mattarella è a Parigi per una breve visita, su invito del museo del Louvre che il prossimo 8 giugno inaugura la mostra "Napoli a Parigi" con l'esposizione di alcune opere provenienti dal Museo di Capodimonte. Una mostra che grazie al prestito di una sessantina di capolavori dal museo napoletano, a detta dei francesi, "onora i legami storici tra Francia e Italia".



L’amicizia

Sarà l'occasione anche per rinsaldare l'ottima amicizia con il presidente francese Emanuel Macron che offrirà domani un pranzo all'Eliseo in forma privata al presidente della Repubblica e alla figlia Laura. Il capo dello Stato ha già incontrato alcuni diplomatici italiani e francesi che fanno parte di uno scambio di formazione nell'ambito del Trattato del Quirinale. Domani mattina poi, alle 11, Mattarella si recherà all'Istituto Leonardo da Vinci dove avrà un incontro con gli studenti; quindi la visita al Louvre, durante la quale il governo sarà rappresentato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano; dopo, il pranzo all'Eliseo.





La volontà

C'è la volontà da entrambe le parti di confermare il "rapporto di fiducia e amicizia" e il governo francese infatti, annunciando l'arrivo del capo dello Stato, ha sottolineato i "legami eccezionali" tra Francia e Italia dopo l'ultima "crisi" tra Roma e Parigi sul tema dell'immigrazione. Il tema più volte oggetto di scontro da quando c'è il governo Meloni, che è stato apertamente criticato sia dai ministri che dal segretario del partito di Macron, sarà con ogni probabilità anche uno degli argomenti della conversazione tra i due Presidenti. Ma a differenza di quanto avvenne nel novembre scorso quando, a seguito di una dura polemica tra il governo francese e quello italiano sul soccorso ai migranti, ci fu necessità di una telefonata distensiva da parte dell'inquilino del Colle al suo omologo francese, stavolta Macron e Meloni hanno già avuto modo di chiarirsi nel corso di un incontro di 45 minuti a margine del G7 in Giappone poche settimane fa.





Meloni

Anche la visita del capo della diplomazia francese Catherine Colonna a Roma la scorsa settimana sembra dissipare, per ora, gli equivoci. Non a caso sui giornali francesi già si parla di una visita di Giorgia Meloni in Francia, probabilmente entro giugno, anche se la data precisa non è stata ancora fissata.