Matteo Salvini, il ministero darà l'ok a intitolare l'Aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi

"Una bella notizia: l'aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini sul suo profilo Instagram. "Proprio oggi -scrive Salvini- il Consiglio di amministrazione dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ha approvato la richiesta fatta da Regione Lombardia un anno fa. La decisione finale spetta al ministro alle Infrastrutture e Trasporti e -assicura- sono pronto a mettere l'ultima firma, con orgoglio e commozione, nel ricordo dell'amico Silvio, grande imprenditore, grande milanese e grande italiano. Sempre con noi".

FONTANA, GIUSTO TRIBUTO

"Un giusto tributo". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così la notizia del via libera, da parte del Cda dell'Enac, per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. "Siamo certi che il vicepremier Matteo Salvini e il suo ministero - prosegue il governatore - porteranno avanti questa proposta. Un riconoscimento che segue all'intitolazione a Silvio Berlusconi del Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, sede della giunta e luogo simbolo della nostra regione".

PD LOMBARDIA, INOPPORTUNO

"Quella di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi mi pare una scelta davvero inopportuna". Così in una nota il capogruppo del Pd Lombardia Pierfrancesco Majorino. "L'ex premier - aggiunge - è stato un uomo divisivo e una persona con una storia molto ambigua, in cui molti lombardi e molti italiani non si riconoscono".