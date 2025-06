Maturità 2025, al via la prima prova: eleborato di italiano.

Alle 8.30 di mercoledì 18 giugno al via l’esame di maturità per 524 mila studenti del quinto anno di liceo. La prima prova di italiano comune per tutti gli indirizzi di studio. 7 tracce, e 3 tipologie: 2 analisi del testo (A1 testo poetico; A2 prosa); 3 argomentative (B1, B2 e B3); 2 temi di attualità (C1 e C2). Gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per terminare il compito. Quest'anno sono 13.900 le commissioni per un totale di 27.698 classi. Anche quest’anno altissima la percentuale degli ammessi: oltre il 96% degli studenti.

LE TRACCE

Gli anni trenta e il new deal in un testo di Piers Brendon; riflessioni sulla parola ‘rispetto’ da un brano di Maccioni; ‘un quarto d’era di celebrità’ del filosofo Pievani che riflette sull'impatto ambientale della civiltà per le tracce argomentative. Riflessioni sui giovani in un testo del giudice Paolo Borsellino e l’indignazione come motore dei social in un brano delle divulgatrici scientifiche Meldolesi e Lalli per le produzioni di anali del testo. La poetica di Pasolini tratta dall’opera ‘Dal diario’ e il gattopardo di Tommasi da Lampedusa per la prosa. Queste le 7 tracce che oltre 500 mila studenti dell’ultimo anno di liceo si sono travati ad affrontare questa mattina per l’inizio dell’esame di maturità. La presidente Meloni, dal Canada, ha augurato sui social un in bocca al lupo ai ragazzi. Fate un bel respiro e arrivate a testa alta, dice ancora la premier. Anche il diciottenne campione di formula 1 Kimi Antonelli è sui banchi con i compagni per affrontare l’ultima chicane del suo percorso scolastico.

I FIGLI DI BORSELLINO

I figli di Borsellino, il magistrato ucciso nel '92 a Palermo dalla mafia, hanno espresso la loro emozione nell’apprendere che il padre era oggetto delle tracce di maturità. "Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta d'italiano per la maturità di quest'anno, vi è un riferimento all'attenzione e alla fiducia che nostro padre riponeva nei giovani. Egli nutriva una enorme speranza nelle future generazioni e abbiamo sempre pensato che a reggere i suoi sforzi vi fosse il senso di una prospettiva alta di un cambiamento in meglio della nostra società civile" hanno scritto Fiammetta, Manfredi e Lucia Borsellino.

LE PROSSIME TAPPE

Il 19 giugnola seconda prova scritta: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera al linguistico e inglese per gli istituti tecnici del settore economico con indirizzo ‘turismo’. il 23 giugno partiranno gli orali, che si protrarranno per diversi giorni. Tra le novità di quest’anno c’è l’elaborato di cittadinanza attiva e solidale per chi abbia avuto 6 in comportamento.