Maturità, seconda prova scritta. Per ogni indirizzo la materia caratterizzante del corso

Oggi tocca alla prova che riguarda i contenuti specifici del proprio percorso di studi. Si tratta di una delle prove più impegnative della maturità legata alle discipline caratterizzanti di ciascun indirizzo.

AL CLASSICO

Cicerone con un testo sull’amicizia per la traduzione di latino al classico, l'autore più proposto della storia con 17 maturità all'attivo dal dopoguerra, anche se era mancato negli ultimi 16 esami. scalzando Seneca fermo a quota 16 e Tacito a quota 5. Nel dialogo, composto nel 44 avanti Cristo ma ambientato nel 129 avanti Cristo, Cicerone descrive con accenti accorati l'amicizia tra due esponenti di primo piano della classe politica romana dell'epoca, Gaio Lelio e Scipione Emiliano, da poco scomparso. Oltre alla traduzione, i maturandi sono invitati a riflettere sul vincolo dell'amicizia mostrando comprenderlo e interpretarlo, a rispondere ad una serie di quesiti, a fare una analisi linguistica e stilistica del testo.

SCIENTIFICO E LINGUISTICO

Citato Cicerone anche nella prova di matematica allo scientifico, insieme a Cartesio, entrambi nei due problemi proposti agli studenti che prevedono lo studio di una funzione. Del matematico francese, anche un invito che sembra richiedere uno sforzo di fantasia per risolvere il quesito: 'la ragione non è nulla senza l'immaginazione'. Al linguistico una prova di comprensione del testo e la produzione di un brano nella prima lingua scelta. Una delle tracce proposte alla chiede di sviluppare un elaborato sul tema del fast fashion e del suo impatto sulla salute pubblica e l'ambiente, partendo da un articolo di approfondimento pubblicato sul sito della Boston University. Un'altra traccia, invece, è incentrata su un brano tratto dal romanzo "Every Day is Mother's Day" dell'autrice inglese Hilary Mantel, in cui si riporta l'esperienza dell'autrice come assistente sociale in un ospedale geriatrico, con le storie dei pazienti e in cui è centrale il tema della "perdita".

SCIENZE UMANE E ITS

Per Scienze Umane si affronta il tema della ricerca applicata alle scienze umane. Tra i documenti proposti, un brano estratto dal testo "La pratica della ricerca antropologica" di Roberta Bonetti e Cristiana Natali, antropologhe dell'Università di Bologna, in cui si parla dell'utilizzo delle strumentazioni audiovisive in questo campo. Un altro spunto è, invece, un brano del testo "Temi e metodi per la sociologia del territorio" di Giampaolo Nuvolati e Marianna D'Ovidio, docenti di Sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, incentrato sulla questione della globalizzazione. ‘La cura’ di Battiato per le discipline audiovisive dell’artistico. Agli istituti tecnici con indirizzo informatica la richiesta di sviluppare una piattaforma per contrastare le fake news attraverso l’intelligenza artificiale. Negli istituti tecnici con indirizzo ‘turismo’ protagonista è l’inglese