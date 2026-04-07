Medio Oriente, le minacce di Trump alla scadenza dell'ultimatum. Khamenei ferito e non cosciente, secondo l'intelligence

Medio Oriente, le minacce di Trump alla scadenza dell'ultimatum. Khamenei ferito e non cosciente, secondo l'intelligence

Medio Oriente, le minacce di Trump alla scadenza dell'ultimatum. Khamenei ferito e non cosciente, secondo l'intelligence Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

07 aprile 2026, ore 10:40

Sempre più lontana la possibilità della fine della guerra. Il presidente americano ha minacciato di distruggere l'Iran in una notte, se non accetterà un accordo. La Repubblica Islamica ha invitato i civili a formare catene umane intorno alle infrastrutture

LA CHIAMA

Giovani, atleti, artisti, studenti, universitari e professori: tutti chiamati a difendere gli asset fondamentali della nazione, quelli minacciati dall’ultimatum di Trump. La Repubblica Islamica invita i civili a difendere le centrali elettriche del Paese formando delle catene umane intorno alle infrastrutture in vista degli attacchi statunitensi. A prescindere dalla fede politica, recita la chiamata del funzionario di stato. Quello stesso Stato accusato di aver ucciso 30 mila persone durante le manifestazioni contro il governo nei mesi precedenti all’invasione israelo-americana. "Invito tutti i giovani, gli atleti, gli artisti, gli studenti, gli universitari e i professori - ha affermato Alireza Rahimi, identificato dalla tv di Stato come segretario del Consiglio Supremo della Gioventù e degli Adolescenti - intorno alle centrali, nostro patrimonio nazionale e nostro capitale, a prescindere da qualsiasi opinione politica, in quanto appartengono al futuro dell'Iran e alla gioventù iraniana"

L'ULTIMATUM

In questo incredibile cortocircuito dove il presidente della maggiore potenza globale usa una retorica da saloon tra proclami e minacce, e la teocrazia islamica si fa scudo con coloro che hanno protestato contro il suo regime sanguinario, le possibilità di un’intesa sembrano allontanarsi. I negoziatori sono pessimisti sulla possibilità che l'Iran ceda alla richiesta di Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza fissata dal presidente, aprendo di fatti la strada ai bombardamenti americani alle infrastrutture energetiche iraniane. E' l'analisi del Wall Street Journal dopo che l'Iran ha respinto il piano americano e lanciato una controproposta in 10 punti. I bombardieri B-2 hanno sganciato bombe 'bunker buster' da migliaia di chilogrammi su un complesso sotterraneo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie. Mentre sono in corso attacchi su Teheran nel momento in cui stiamo scrivendo, lo riferisce l'emittente Al Jazeera.

KHAMENEI NON E' COSCIENTE

Questa notte alle 2 ora italiana, se non ci sarà accordo, il presidente Trump ha annunciato l’'addio' all’Iran. La linea di attaccare e distruggere infrastrutture civili come ospedali, università strade e ponti, impianti energetici è ampiamente condivisa dal governo di Tel Aviv, che ha approfittato per lanciare un appello in farsi alla popolazione iraniana: ‘non prendete i treni, ne va della vostra vita’, è la minaccia. E su tutto, la notizia non confermata secondo cui il regime teocratico è senza giuda: Mojtaba Khamenei sarebbe ricoverato in un ospedale di Qom, non sarebbe cosciente. La notizia è riportata dal Times e dai media di Israele che citano una valutazione di intelligence israelo-americana e trasmessa ai Paesi del Golfo. Si tratta della prima volta che un rapporto rivela pubblicamente la posizione di Khamenei dall'inizio della guerra


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