Migliora la salute di papa Francesco, ma ancora non si conosce la data delle dimissioni dal Gemelli

Papa Francesco continua il suo percorso di recupero al Policlinico Gemelli dove è ricoverato da 36 giorni per una polmonite bilaterale. La sua salute migliora lentamente come ha evidenziato la Sala Stampa Vaticana. Malgrado la mancanza di un bollettino medico, il prossimo probabilmente lunedì, i piccoli miglioramenti riguardano principalmente l’attività fisica, la motricità e la respirazione. Soprattutto la somministrazione di ossigeno che è stata ridotta. La ventilazione meccanica non invasiva viene sospesa durante la notte, mentre l'ossigeno ad alti flussi, che veniva somministrato durante il giorno, è ora gradualmente ridotto. Prosegue il lento ma costante recupero. Tra gli impegni del santo Padre, non mancano mai l'attività lavorativa e la preghiera.





Angelus

Dovremo attendere ancora diverso tempo per vedere il Papa affacciarsi dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus. Anche quello di domenica prossima, la previsione è che sarà ancora letto in forma scritta. L’aspetto più significativo della convalescenza del santo Padre è il processo per "reimparare a parlare". L’ossigeno a flusso elevato influisce sulla capacità di articolare parole e frasi. La fisioterapia respiratoria svolge un ruolo importante in questo recupero. Bergoglio nelle ultime ore non ha ricevuto nuove visite, se non quelle dei suoi stretti collaboratori per le pratiche di lavoro. Al momento, non ci sono indicazioni precise sui tempi di dimissione o su un nuovo incontro con la stampa da parte dei medici.





I riti pasquali

Al momento la Santa Sede non ha ancora preso una decisione definitiva sui riti pasquali. Quelle che circolano sono solo voci e ipotesi su come si svolgeranno e chi li presiederà. La salute del Papa resta una priorità per la Santa Sede. I medici vogliono essere sicuri che il Pontefice sia al cento per cento prima di permettergli di tornare in Vaticano per la Pasqua.





Le parole del cardinale Victor Manuel Fernandez

Tra le voci che si sono elevate nelle ultime ore, quelle del cardinale Victor Manuel Fernandez, uno dei più stretti collaboratori del Papa, ha dichiarato che escluso l’idea di dimissioni del papa perché, ha affermato: "è un uomo di sorprese" e che nonostante il periodo difficile, sarà "fecondo per la Chiesa e per il mondo". Fernandez ha sottolineato come Francesco, un gesuita forte, abbia affrontato la sua malattia con un’incredibile forza interiore, trovando sempre un senso anche nei momenti più bui.