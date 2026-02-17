Milano - Cortina: 24esima medaglia per l'italia, arriva dall'inseguuimeto a squadre nel pattinaggio di velocità





Gli azzurri dell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità conquistano la medaglia d'oro, chiudendo la finale davanti agli Stati Uniti. L'impresa al Milano Speed Skating Stadium è targata da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini eMichele Malfatti. La loro è la 24esima medaglia conquistata dall'Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Terza la Cina, che ha vinto la finale per il bronzo contro l'Olanda. Nessuna saoddisfazone invece nel biathlon.Podio secondo prognostici alla staffetta dei giochi olimpici ad Anterselva. Il quartetto francese ha vinto davanti alla Norvegia (+9.8) e alla Svezia (+57.5). Male gli azzurri che hanno chiuso in 14/a posizione. Dalla prima frazione hanno accusato notevole ritardo, che al traguardo poi ammontava a 4:26 minuti sulla squadra vincente. #casartl.it



