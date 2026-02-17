Milano - Cortina: 24esima medaglia per l'italia, arriva dall'inseguuimeto a squadre nel pattinaggio di velocità
17 febbraio 2026, ore 17:38
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti i protagonisti del successo, tripudio al Milano Speed Skating Stadium, battuti in finale gli Stati Uniti
