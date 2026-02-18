Milano- Cortina: staffetta short track si aggiudica l' argento, per Arianna Fontana 14/a medaglia da record

Arianna Fontana è nella storia dello sport italiano: con l’argento conquistato nella staffetta di short track 3000 metri si è messa al collo la 14esima medaglia olimpica in carriera e stacca Edoardo Mangiarotti che nella scherma salì tredici volte sul podio. Eppure c’è un pizzico di amarezza sullo sfondo dell’ennesima prodezza della campionessa azzurra, perché proprio lei ad un passo dalla medaglia d’oro e’ stata beffata dall’ultima staffettista coreana . Onore al merito alla squadra azzurra composta anche da Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel. Per l’Italia è la 26esima medaglia di questa magica Olimpiade, la seconda di una giornata che in precedenza aveva visto Pellegrino e Barp conquistare il bronzo nella Team Sprint della sci fondo. Un risultato mai ottenuto a livello olimpico in questa specialità . Nel bilancio di giornata anche il risultato non all’altezza delle aspettative della staffetta femminile di biathlon, solo undicesima . Tornando allo short track , una caduta ha impedito a Sieghel di raggiungere la finale. Tredicesime nello speciale femminile la azzurre Della Mea e Petrelini . Come da pronostico , a trionfare è stata la fuoriclasse statunitense Michaela Shiffirin .

Ad assistere alla gara delle azzurre anche la premier

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto essere presente alla finale all'Ice skate Arena di Milano. Meloni era seduta in tribuna insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e al presidente dell'International Skating Union (Isu) Kim Jae-yeo. La premier ha seguito tutti i 27 giri seduta, poi insieme a tutto il pubblico si è alzata in piedi, applaudendo a lungo le azzurre. Durante il giro di pista con il tricolore, il quartetto italiano è passato sotto gli spalti che ospitano anche la tribuna autorità. E lì ancora applausi da Meloni."Sono molto emozionata. È stata una gran bella emozione", ha dichiarato al termine della gara, la premier.







