Minneapolis, migliaia in piazza per protestare contro l'Ice, dopo l'omicidio di una donna. Il sindaco: "Andatevene"

Tim Frey, il sindaco di Minneapolis, non ha usato mezzi termini per accusare l’Ice, la polizia anti- immigrazione voluta dal presidente Trump, per l’omicidio di Renee Nichol Good: l’agente ha abusato del suo potere, ha condannato il primo cittadino, dopo aver visionato il video che ha ripreso la scena circolato sui social. E con altrettanta chiarezza ha bollato come ‘BULLSHIT’, stupidaggini, la versione secondo cui l’omicidio sia stato conseguenza di un atto di auto difesa dell’agente, teoria supportata dal presidente. Rivolto ai federali ha urlato: andatevene, lasciate Minneapolis. Questo è il livello di scontro per la morte della 37enne, moglie di un famoso attivista, uccisa dall’Immigration durante un raid anti immigrazione nella città del Minnesota. Le immagini del filmato mostrano un agente sparare tre colpi contro la donna alla guida, che fa retromarcia nel tentativo di sfuggire al alt intimato dai federali. La donna ferita la volto è morta in ospedale. Migliaia di persone sono scese in piazza, da New York a Chicago, per manifestare contro l’uso indiscriminato della forza della polizia di Trump

LE PROTESTE IN USA

Manifestazioni in mote città statunitensi. Centinaia di persone si sono radunate a Minneapolis sul luogo della sparatoria. Alla protesta hanno preso parte in abito talare anche i religiosi della vicina chiesa luterana: "Siamo qui per unirci a un quartiere che soffre e a una città che si sente sotto assedio", ha detto la reverenda Ingrid Rasmussen che aveva aperto la sua chiesa durante le proteste per la morte dell'afro-americano George Floyd, morto 5 anni fa soffocato da un agente, dopo essere stato fermato. Il fatto, peraltro, è avvenuto a pochi isolati di distanza. Alcuni manifestanti hanno cartelli di insulti all'Ice, altri sventolano bandiere messicane o indossano la kefiah. Pochi isolati più a nord, auto e barricate improvvisate hanno bloccato la strada principale. I leader democratici di Camera e Senato chiedono un'indagine su quanto accaduto a Minneapolis. 'Questo omicidio deve essere oggetto di un'inchiesta approfondita, nel pieno rispetto della legge', ha detto il leader dei democratici alla Camera Jeffries criticando la ministra per la sicurezza nazionale Noem: 'Non ha credibilità'. Il leader dei democratici in Senato, Schumer, chiede un'indagine completa: 'Quando si hanno agenti dell'Ice sulle strade senza la collaborazione delle forze locali succedono tragedie come questa', ha detto.

LA VITTIMA

Sul suo account Instagram, la vittima si descriveva come "una poetessa, una scrittrice, una moglie ed una madre, ed una terribile chitarrista del Colorado" che "sta sperimentando Minneapolis". Anche i vicini la descrivono come una persona pacifica, in netto contrasto con quanto ha detto da Donald Trump, che 'ha accusata di aver tentato "violentemente, volontariamente e malignamente di investire" l'agente che avrebbe sparato per difendersi. La segretaria per la Sicurezza Interna, Kristi Noem, ha parlato di "un atto di terrorismo interno", accusando Good di aver usato "la sua auto come un'arma", circostanza che appare smentita dal video che sta circolando sui social. Secondo le autorità locali Good, cittadina americana e non era l'obiettivo del raid, si era recata sul posto come osservatrice legale dell'operato dell'Ice, che ha schierato 2mila agenti federali a Minneapolis per un'operazione anti-migranti tesa a colpire in particolare la comunità somala da Trump definita "spazzatura". Secondo l'ex marito, riporta la Cnn, la donna aveva appena accompagnato il figlio di sei anni a scuola e stava tornando a casa in macchina insieme alla sua partner.



