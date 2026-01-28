Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation, ma attacca i manifestanti e la dem Omar. Ricambio ai vertici dell'Ice

Valentina Iannicelli

28 gennaio 2026, ore 12:30

Il Capo della Casa Bianca cerca una distensione, ma non risparmia le critiche. Tra comizi e interviste, Trump se la prende con i manifestanti, con le vittime dell'Ice e con la Oman, aggredita durante un discorso

Continua in Minnesota l’operazione voluta dal presidente Trump contro gli immigrati illegali, ma sarà portata avanti con metodi meno aggressivi e in coordinamento con le autorità locali. L’Ice -la polizia anti immigrazione- sarà ridotta. Ma il presidente Trump ci ha tenuto a specificare: “Non è una ritirata, ma solo una piccola de-escalation”. Solo una parte dei 3mila agenti schierati sul territorio sarà mandato altrove. Le affermazioni del Capo della Casa Bianca restano al vetriolo, nonostante l’intenzione di abbassare i toni. Durante un comizio, Trump ha definito i manifestanti anti‑Ice "insurrezionalisti pagati", malati e agitatori.

BOVINO FUORI, HOMAN DENTRO

 Il temuto e discusso capo del Border Patrol, Greg Bovino, è stato sostituito dal cosiddetto ‘zar dei confini’, Tom Homan. Dicono di lui che sia un duro, ma con un approccio meno impulsivo rispetto al predecessore, che tornerà al suo vecchio incarico. Gregory "Bovino è molto bravo, ma è un tipo piuttosto eccentrico. E in alcuni casi questo è un bene, forse qui non lo è stato". Così Donald Trump a Fox. Salva, per il momento, la segretaria della Sicurezza Interna, Kristy Noem, colpevole di aver derubricato gli omicidi dell’infermiere Alex Pretti e della poetessa Renee Good da parte dell’Ice, e contestata anche da pezzi dei Repubblicani. Ma il tycoon non risparmia parole pesanti per la vittima dell'Ice, Pretti, che non ha più definito un terrorista, ma è stato criticato per la detenzione di una pistola, diritto garantito dalla Costituzione americana. 

OMAR UN'IMBROGLIONA

E resta altissima la tensione nella città di Minneapolis, dove ieri la democratica Ihan Omar, di origini somale, è stata aggredita da un uomo con una siringa, durante un dibattito. L’ uomo, che è stato immediatamente bloccato dalla sicurezza, le ha spruzzato addosso un liquido non identificato mentre pronunciava un discorso in un'assemblea pubblica nella città. Trump ha accusato la deputata dem di aver organizzato lei stessa l'aggressione "Penso che sia un'imbrogliona", ha detto Trump intervistato dalla Abc. "Probabilmente si è fatta spruzzare addosso, conoscendola", ha aggiunto

COMIZIO CON MINACCE 

Nello stesso comizio in Iowa, il Capo della Casa Bianca ha avvertito (o minacciato) che se i repubblicani perdessero le elezioni di medio termine in novembre accadrebbero "cose molto brutte". Il presidente americano ha affermato che il suo partito deve vincere sia il Senato sia la Camera, nonostante i suoi bassi indici di gradimento. "Sono qui perché amo l'Iowa, ma sono qui anche perché stiamo iniziando la campagna per vincere le elezioni di medio termine. Dobbiamo vincere le elezioni di medio termine. Se le perdiamo, perderete così tante delle cose di cui stiamo parlando, così tante delle risorse di cui stiamo parlando, così tanti dei tagli fiscali di cui stiamo parlando e questo porterebbe a cose molto brutte", ha aggiunto


