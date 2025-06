Mondiale per Club, Juventus spazzata via dal Manchester City: punteggio 5-2 per gli inglesi. Photo Credit: agenziafotogramma.it

UNA BELLA BATOSTA

La qualificazione agli ottavi era già stata conquistata. E diversi titolari sono stati tenuti a riposo. Però una sconfitta così è difficile da digerire: il Manchester City ha annichilito la Juventus, eloquente il punteggio di 5-1. Perdere con la squadra di Guardiola m ci sta, ma il modo e la dimensione rischiano di lasciare il segno. I bianconeri, vincendo nettamente le prime due partite contro avversari molto modesti, forse si erano un po’ illusi. Ora sono tornati sulla terra. E l’atterraggio è stato brusco. Juve qualificata per gli ottavi da seconda del girone

SUBITO IN SALITA

Fin dalle prime battute si capisce che il City ha bisogno di vincere per guadagnare il primo posto nel girone: dopo nemmeno tre minuti Bernardo Silva schiaccia di testa e Di Gregorio è bravo a respingere di piede. Ma il gol degli inglesi è soltanto rimandato, minuto nove: gran palla di Ndouri per Doku, che sterza e piazza sul secondo palo. La Juventus ha un moto d’orgoglio e reagisce subito: Vlahović colpisce male a centro area, ma poco dopo Koopmeiners scippa il pallone su una brutta ripartenza dal basso degli inglesi e con un rasoterra sigla l’ 1-1 al minuto undici. Il City riprende subito ad attaccare e al 26esimo si riporta in vantaggio grazie a un autogol veramente goffo di Kalulu. Questa volta la reazione bianconera non c’è, prima dell’intervallo la squadra di Guardiola colleziona altre tre occasioni, la più importante un gran tiro di Marmoush messo in corner da Di Gregorio.

MONOLOGO ANCHE NELLA RIPRESA

È partita a senso unico anche nel secondo tempo. Il neo entrato Haaland manca il pallone in scivolata già al primo minuto. Ma al settimo mette in rete la palla del 3-1 dopo l’assist di Nunes. Visto il monologo inglese, Tudor prova a dare la scossa dalla panchina: dentro Cambiaso, Khéphren Thuram, e soprattutto Yildiz. Il turco fornisce un buon pallone a Vlahovic, anticipato però in uscita da Ederson. Passano due minuti e un altro neo entrato, Foden, sigla la rete del 4-1. Alla mezz’ora arriva la manita del Manchester City: Gran tiro dal limite di Savinho, la palla bacia la parte bassa della traversa ed entra in porta: 5-1. Nel finale un assist di Yildiz ha mandato in porta Vlahović: il suo gol non ha però addolcito la pillola. il 5-2 è pesante anche perchè il migliore è stato Di Gregorio, che con le sue parate ha evitato una umiliazione..