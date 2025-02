Mondiali di Sci, oggi è il giorno della discesa libera a Saalbach

LE DICHIARAZIONI DI PARIS E DEGLI ALTRI ITALIANI IN GARA

"Giorno dopo giorno mi sono sentito sempre meglio – ha dichiarato Paris alla vigilia della gara –. All’inizio ho faticato un po’ ad adattarmi alla pista, ma ho capito progressivamente come affrontarla. Il SuperG di venerdì è stato un buon test: a parte il primo tratto, ho sciato bene. Nell’ultima prova mi sono concentrato proprio sulla parte iniziale, che era la più complessa per me, e credo di aver trovato una buona chiave di lettura. Ora devo solo mettere tutto insieme e poi… full gas!". Oggi, insieme a Paris, in gara per l’Italia ci saranno anche Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse. Schieder, ieri, si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora: "L’ultima prova è stata molto positiva, mi sono trovato bene con alcuni accorgimenti tecnici sugli sci. Il feeling è migliorato e mi sono divertito, e quando mi diverto vado veloce. Non vedo l’ora di scendere in pista". Anche Giovanni Franzoni è determinato a dare il massimo: "La pista è spettacolare e diventa sempre più compatta. Bisogna essere aggressivi e precisi. Ho messo insieme tre buoni intermedi nelle varie prove e so di poter essere veloce nel tratto finale. Ora si tratta di rivedere qualche dettaglio al video". Mattia Casse ha analizzato così la situazione: "Il tracciato sta diventando sempre più duro ed esigente. La velocità è elevata e sarà una gara combattuta. Dopo il SuperG ho seguito la mia solita preparazione in vista della discesa. L’obiettivo principale è mantenere la concentrazione e rimanere focalizzati sulla gara".