Montecitorio, al Question time il duello Meloni-Schlein diventa scontro (con stretta di mano finale)

Il primo confronto Meloni-Schlein è stato un dibattito acceso oggi alla Camera dei deputati, durante il question time del presidente del Consiglio. Incalzata sul tema della precarietà e del lavoro povero dalla segretaria del PD Elly Schlein, la premier Meloni ha risposto che "chi ha governato finora ha reso più poveri i lavoratori italiani. Questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta", spiegando che "il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale. Perché a mio avviso, mi interrogherei che il salario minimo legale possa diventare non un parametro aggiuntivo delle tutele garantite, ma un parametro sostitutivo e unico". Per Giorgia Meloni il vero problema è la tassazione troppo altra alle imprese, che impedisce le assunzioni. Nella sua replica, Elly Schlein ha affermato che quella al governo "è una destra ossessionata dall'immigrazione ma che non vede l'emigrazione di tanti giovani che sono costretti da salari così bassi e dai contratti così precari a costruirsi un futuro altrove". Alla fine comunque nei corridoi di Montecitorio le due donne, entrambe leader di partito, si stringono la mano e si salutano.





I temi

Tanti i temi toccati nelle risposte del presidente del Consiglio, tra cui alcune anticipazioni, come nel caso della riforma fiscale: "Il tema della riforma fiscale è uno dei temi alla quale il governo lavora. Noi siamo convinti che la riforma fiscale costituisca un fattore fondamentale per il rilancio della nostra economia, per incoraggiare gli investimenti, l'impresa e per assicurare maggiore ricchezza e benessere ai lavoratori. Per questo sono lieta di annunciare che la legge delega di riforma fiscale verrà portata al CdM di domani". "I principi cardine di questa riforma - ha aggiunto - sono principalmente tre: riduzione della pressione fiscale che grava sui cittadini e sulle imprese di questa nazione; un nuovo rapporto tra lo Stato e il contribuente che non sia più un rapporto vessatorio, ma un rapporto paritetico e collaborativo; e una reale lotta all'evasione fiscale, posto che le misure adottate finora non sembrano aver sortito effetto".





I migranti

Giorgia Meloni poi è intervenuta di nuovo sul tema dei migranti. Oltre a ribadire che il recente naufragio in Libia, che ha portato alla morte di 30 dei 47 migranti a bordo, è avvenuto nell'area Sar di responsabilità libica, ha sottolineato che "il governo non intende piegarsi alle molte e potenti pressioni di chi vorrebbe imporre la visione ideologica di un mondo privo di confini nazionali in nome di un indefinito diritto a migrare. L'azione di governo sarà al contrario incentrata al rispetto della legge e del diritto nazionale e internazionale mettendo fine alle anomalie che hanno caratterizzato l'approccio italiano al tema migratorio". Soffermandosi sul "Piano Mattei" come strategia di cooperazione incentrata su un rapporto paritetico con i Paesi africani, ha evidenziato che tale iniziativa sia volta anche a "garantire alle popolazioni africane il fondamentale diritto a non essere costrette a migrare in cerca di una vita migliore".



L’energia

Molte le domande del question time anche sul tema dell'energia. "Noi riteniamo che nel rispetto degli impegni internazionali assunti sulla riduzione delle emissioni climalteranti si debba mantenere un approccio pragmatico e non un approccio ideologico - afferma la Meloni - La sostenibilità ambientale non deve mai essere disgiunta dalla sostenibilità economica e sociale e una volta definiti i target di riduzione delle emissioni deve essere assicurata neutralità tecnologica". E continua: "sulla crisi idrica stiamo attivando una Cabina di regia per prevenire il fenomeno prima che deflagri, perché la situazione non è messa molto bene per come l'abbiamo trovata". Sul nucleare, invece, ha specificato che il governo non intende intraprendere alcuna azione in assenza di un chiaro atto di indirizzo del Parlamento.





Il 110

Non è mancato un affondo al Superbonus, sul quale la premier ha le idee chiare: "la norma ha anche consentito la proliferazione di un mercato opaco e non governato di circolazione di crediti fiscali, a tutto vantaggio non delle imprese che quegli interventi avevano realizzato e per i quali oggi giustamente reclamano il pagamento, ma dei vari intermediari anche finanziari intervenuti a raccogliere questi crediti con un prezzo a sconto sul valore nominale, lucrando sul differenziale poi portato all'incasso con l'erario". Sul versante europeo, il presidente del Consiglio ha parlato di case green, MES e Pnrr. Nel primo caso, ha dichiarato che "la proposta di direttiva sulle Case Green è un testo che a nostro avviso prevede degli obiettivi temporali che non sono raggiungibili per l'Italia, il cui patrimonio immobiliare è inserito in un contesto molto diverso da quello di altri Stati membri". Nel caso del MES, ha invece esposto le sue perplessità sul fatto che si tratta di uno strumento che andrebbe rivisto, poiché pensato nel contesto dell'austerità e quindi con condizionalità a suo parere molto stringenti. Sull'attuazione del Pnrr, infine, la Meloni è intervenuta sulle difficoltà degli enti locali, assicurando che "compatibilmente con le disponibilità finanziarie e restando in linea con il quadro di finanza pubblica siamo disponibili e pronti a valutare ulteriori interventi, ulteriori risorse che possano essere destinate agli enti locali. In quest'ottica la determinazione dell'entità degli interventi nei prossimi mesi va valutata all'esito della programmazione".