Meloni sull'inchiesta di Fanpage, "antisemiti incompatibili con Fdi ma è metodo da regime"

A riaccendere la polemica politica su Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, è stata la pubblicazione della seconda parte dell'inchiesta di Fanpage su frasi e insulti razzisti e antisemiti da parte di alcuni appartenenti alla giovanile del partito della presidente del Consiglio, che dopo l'uscita della prima parte e fino a poche ora fa non aveva ancora commentato quanto emerso. Lo avevano fatto prima di lei il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, "il partito interverrà con fermezza" e il presidente del Senato Ignazio La Russa, "frasi inaccettabili", insieme ad altri esponenti del partito.





La posizione di Meloni

Le distanze alla fine le ha prese anche Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo che sta decidendo quali saranno i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie dopo le elezioni di inizio giugno. "Ho già chiesto al partito di prendere provvedimenti, ovviamente non potevo essere a conoscenza" di quei fatti. "Come ho detto tante volte, e lo ribadisco, penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente abbia sbagliato la propria casa perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d'Italia". Meloni prende quindi posizione su quanto accaduto, senza però risparmiare una critica sull'inchiesta stessa: "Infiltrarsi nelle riunioni dei partiti politici è un metodo da regime".





Le critiche all'inchiesta, "mai successo"

La presidente del Consiglio ha preso posizione sui contenuti dell'inchiesta, ossia le frasi e gli insulti razzisti antisemiti da parte di esponenti di Gioventù nazionale, ma anche sull'inchiesta stessa di Fanpage che li ha fatti venire alla luce: "Prendo atto che è una nuova frontiera dello scontro politico: da oggi è possibile infiltrarsi nei partiti politici e sindacati riprendere le riunioni e pubblicarle. È uno strumento che si potrà utilizzare a 360 gradi". E ancora: "Nella storia della Repubblica italiana non è mai accaduto quello che Fanpage ha fatto con Fratelli d'Italia. Con nessun partito politico, con nessuna organizzazione giovanile o sindacale. Non si è mai fatto di infiltrarsi in una organizzazione politica". Rispetto all'ipotesi di scioglimento della giovanile, "qualcuno la chiede sulla base di fatti che riguardano alcune persone. Penso che se lo stesso atteggiamento e la stessa inchiesta giornalistica si facesse in tutte le organizzazioni giovanili dei partiti politici non sappiamo cosa potrebbe uscire".