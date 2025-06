Tajani: Israele eviti una escalation, nessun italiano coiunvolto; nel pomeriggio vertice con la premier Meloni

TAJANI DICE NO A UNA ESCALATION

La Farnesina fin dalle prime ore di questa mattina è in allerta per seguire la situazione; il ministero degli esteri ha poi fatto sapere che non ci sono italiani coinvolti, né in Iran né in Israele. Il ministro e vicepremier Antonio Tajani ha invitato Israele ad evitare una escalation in un momento di tensione già altissima “Ho chiesto di evitare una escalation con l'Iran; ribadisco l'amicizia con il popolo israeliano ma sottolineo anche la necessità del cessate il fuoco a Gaza. Chiediamo a Israele, avendo vinto di fatto la guerra con Hamas, di risparmiare la popolazione civile”. Tajani ha aggiunto che probabilmente ci saranno altri attacchi all’Iran da parte di Tel Aviv e ha affermato che sentirà anche il governo di Teheran con l’obiettivo di allentare la tensione e tornare al dialogo: “Non credo che gli attacchi israeliani siano conclusi. Sentirò presto il ministro degli Esteri dell'Iran Abbas Araghchi, l’obiettivo è quello di ''cercare di allentare la tensione e tornare al dialogo. In questo senso avrò anche un colloquio telefonico anche con il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr Albusaidi, che ha svolto un importante ruolo di mediazione tra l'Iran e gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran”.





VERTICE CON GIORGIA MELONI

Anche la premier Giorgia Meloni sta seguendo in tempo reale lo sviluppo della situazione dopo l’attacco di Israele contro l’Iran. La presidente del consiglio ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione cui parteciperanno alcuni ministri ( quelli interessati dalla situazione, quindi sicuramente esteri e difesa) e anche rappresentanti dell’intelligence con i quali fare il punto della situazione. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha intanto spiegato che l’intento di Israele è evitare che l’Iran possa sviluppare un progetto nucleare e ha aggiunto che questa azione era attesa e prevista da tempo.