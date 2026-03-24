Referendum: dopo la vittoria del NO , cadono le teste di Delmastro e Bartolozzi, dopo il colloquio con Nordio

24 marzo 2026, ore 19:21
Le dimissioni dei due arrivano a stretto girio dopo un vertice di Fratelli d'Italia, sarebbe in bilico anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè
Il commento di Del Mastro
Giorgia Meloni ha riunito il vertice di Fratelli d'Italia e poi imposto la svolta dopo il risultato del voto sulla riforma della giustizia. Delmastro ha commentato: "Ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza"Andrea Dalmastro Delle Vedove si dimette da sottosegretario alla Giustizia. "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio", ha dichiarato in una nota.
Le bisteccherie
Su Delmastro pesa la vicenda della sua partecipazione nella gestione di un ristorante, le "Bisteccherie d'Italia" in via Tuscolana a Roma, intestata a Miriam Caroccia, diciannovenne figlia di Mauro Caroccia. Quest'ultimo in particolare, condannato a quattro anni di reclusione per intestazione fittizia di beni, sarebbe legato al clan della camorra di Michele Senese. Delmastro deteneva il 25 per cento delle quote, e le ha poi vendute nelle scorse settimane. La procura di Roma ha iscritto sia Miriam che Mauro Caroccia, figlia e padre, nel fascicolo per intestazione fittizia con al centro i soldi usati per acquistare le quote.
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Molte, naturalmente, le reazioni. La Commissione dell'Unione Europea ha chiesto chiarezza all'amministrazione di Washington. Esulta il Canada, Londra invece si è detta “pronta a collaborare con il governo statunitense” per far fronte all’impatto del verdetto