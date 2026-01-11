Musetti vola in finale a Hong Kong, oggi sfida Bublik e sale al n.5 del mondo

Oggi, domenica 11 gennaio 2026, alle 8.30, ora italiana inizia la finale del torneo di tennis Hong Kong. In campo Lorenzo Musetti e russo naturalizzato kazako, Aleksandr Bublik. Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per il tennista italiano.

Il 2026 di Lorenzo Musetti si apre nel migliore dei modi. Ieri l'azzurro battendo Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-4, non solo ha conquistato la finale, ma da domani, grazie a questo risultato, salirà al numero 5 del ranking mondiale. Si tratta di un traguardo storico. Musetti è il terzo italiano nell’era Open a entrare nella Top 5 ATP.





Testa di serie numero 1

Al torneo di Hong Kong, il tennista azzurro era testa di serie numero uno e ieri si è imposto in rimonta su Rublev con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-4 dopo due ore e 43 minuti di gioco intenso e di altissimo livello. Il tennista toscano arriva alla sua nona finale in carriera nel circuito maggiore. Quella di oggi è la seconda a Hong Kong. E oggi affronterà Alexander Bublik, numero 11 del mondo e seconda testa di serie. Il tennista russo naturalizzato kazako è stato capace di superare Marcos Giron in tre set.





La sfida Musetti-Rublev

Il match di ieri tra il tennista azzurro e Rublev è stato una vera prova di maturità. Scambi lunghi, ritmo elevatissimo e continui cambi di inerzia hanno caratterizzato l’incontro. Il russo ha cercato sin dall’inizio di giocare sulla solidità e su una grande intensità fisica per mettere sotto pressione Musetti. Nel primo set l’azzurro si è salvato più volte grazie al servizio, ma Rublev, ha vinto al tie-break 7-3. Musetti, però, non ha perso lucidità. Nel secondo set ha alzato ulteriormente il livello, fino a strappare il servizio all’avversario nel momento chiave e chiudere 7-5. Il terzo set è stato inn crescendo. Sul 4-4, il toscano ha piazzato il break decisivo nel nono game, andando poi a chiudere l’incontro.





Nei grandi del Tennis

Con questo risultato, Musetti entra definitivamente tra i grandi del tennis mondiale e scrive una nuova pagina per lo sport italiano. In vista del primo Slam stagionale in Australia, l’Italia può vantare un primato straordinario: due giocatori, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, tra i primi cinque del ranking ATP.