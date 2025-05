Napoli capitale della vela mondiale nel 2027: ospiterà l'America's Cup, è la prima volta per l'Italia

La 38esima America's Cup Louis Vuitton si svolgerà dunque a Napoli tra la primavera e l'estate del 2027. Team New Zealand, che aveva già fatto sapere che non avrebbe difeso il trofeo nel proprio Paese come già accaduto a Barcellona nel 2024, ha scelto il capoluogo campano per la prossima edizione della più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente. Battute le candidature di Cagliari e Atene. Per la prima volta in assoluto, la Louis Vuitton Cup e Louis Vuitton America's Cup Match si svolgeranno in Italia, un Paese con una delle storie più straordinarie e appassionate nella tradizione dell'America's Cup. La gara si svolgerà nelle acque tra Castel dell'Ovo e Posillipo e le basi dei team dovrebbero essere a Bagnoli, in un'area urbana riqualificata sul piano ambientale.

La soddisfazione della premier

"Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia", lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento sui social. "Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo". "Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato", ha aggiunto

Trofeo storico

La Coppa America di vela è il trofeo sportivo più antico del mondo, visto che la regata che avrebbe segnato l'inizio della storia di questa competizione si svolse il 22 agosto del 1851 nelle acque del Solent, un braccio di mare che separa l'Isola di Wight dalla terraferma della Gran Bretagna. Napoli ha già ospitato eventi legati all'America's Cup nel 2012 e nel 2013, in vista della 34a America's Cup, accogliendo due eventi della America's Cup World Series, ai quali gli organizzatori locali hanno stimato che più di un milione di persone hanno assistito alle regate dal lungomare partenopeo, durante la settimana dell'evento. La candidatura dell'Italia, in particolare di Napoli, ha avuto la chiara ambizione di sfruttare l'America's Cup come occasione per modernizzare le infrastrutture della città, onorando al contempo la sua storia e offrendo lo spettacolo delle regate dell'AC75 America's Cup al pubblico italiano.

A Bagnoli gli equipaggi internazionali, sfida per la riqualificazione dell'area ex Italsider

I team sfidanti saranno ospitati nell'area riqualificata di Bagnoli e anche il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi ha sottolineato che si tratta di un'area strategica sulla quale il Governo ha scelto di investire con decisione per restituirla finalmente alla città e ai cittadini . "La complessa opera di bonifica e riqualificazione di Bagnoli è già avviata e procede secondo il programma, l'America's Cup rappresenterà un potente ed ulteriore catalizzatore per il turismo, l'economia del mare, l'imprenditoria locale e la formazione di nuove competenze", ha detto Manfredi

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, "vittoria di squadra"

"La scelta dell'Italia e di Napoli come sede della 38/a edizione dell'America's Cup rappresenta per l'intera nazione una straordinaria opportunità di valorizzazione, sviluppo e crescita del territorio che ospiterà gli eventi. L'assegnazione di questa edizione della più importante competizione velica mondiale è stata una meravigliosa vittoria di squadra", queste le parole di Andrea Abodi, il ministro dello Sport, alla notizia della firma dello storico accordo tra Team New Zealand e il governo italiano. Battuta la concorrenza di Arabia Saudita e Grecia.